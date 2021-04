Fallece Chepina Peralta, a los 90 años

La cocinera mexicana Lucía Josefina Sánchez Quintanar, mejor conocida como Chepina Peralta, falleció este viernes a los 90 años de edad.

De acuerdo a El Heraldo, el yerno de Chepina, Jorge Fernández de Lara, aseguró que la muerte de la pionera de la gastronomía se debió a causas naturales.

El Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX confirmó la noticia a través de su cuenta de Twitter.

“Un icono de la televisión, pionera y promotora de la gastronomía mexicana a través de sus espacios en TV y radio, #ChepinaPeralta falleció hoy a los 90 años. Enviamos nuestro pésame a la familia y amigos (sic)”.

Chepina Peralta fue la primera chef mexicana en convertirse en estrella de la televisión gracias a los programas La Cocina de Chepina, Cocinando con Chepina, Chepina en tu cocina, Su menú diario, Sal y Pimienta y, Chepina y su menú Pando.

Sánchez Quintanar inició su carrera en 1967. En un segmento de televisión abierta, aseguró que “como muchas amas de casa de la década de los 60: aprendió a cocinar ‘por obligación’”.

Chepina Peralta llegó a realizar cerca de 7 mil 300 programas que se transmitieron en Imevisión, Canal 13, Utilísima, en la estación 9000 de radio XEW, Radio red y Radio Fórmula.

A lo largo de su carrera, la cocinera mexicana fue reconocida por el Salón de la Fama de Gastronomía y escribió 10 libros entre los que se encuentran Las mejores recetas de mi programa, Cocina para la recién casada, Los niños cocinan y Mis 25 años en televisión.

En su última columna de El Heraldo, Chepina Peralta aprovechó para agradecer a quienes llegaron a laborar con ella y a su familia que la acompañó en un “recorrido lleno de cosas tan interesantes”.

“Ha venido a mi corazón un sentimiento de gratitud y me ha hecho pensar en todas las personas con las que me he encontrado en el camino de mi vida. Los compañeros de mi trabajo, directores de cámaras, camarógrafos, floor managers, utileros, iluminadores, escenógrafos, guionistas, asistentes personales, patrocinadores. Cuántas personas que participaron en mis programas de televisión y, lo que sale de mi corazón es decir, Gracias.

A mi familia que me ha apoyado en todo momento y, de todas formas, sin ellos no hubiera tenido este maravilloso recorrido tan lleno de cosas tan interesantes y maravillosas. Gracias”.