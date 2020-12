Falleció Chuck Yeager, primer piloto en romper la barrera del sonido

EE.UU.– El piloto estadounidense Charles ‘Chuck’ Yeager, conocido por ser el primero en romper la barrera del sonido, ha fallecido a los 97 años.

El as de los pilotos de combate de la Segunda Guerra Mundial y piloto de pruebas se convirtió en leyenda de la aviación en 1947 al ser el primer hombre en volar más rápido que el sonido.

La hazaña de Yeager se mantuvo en secreto durante cerca de un año.

“Con un profundo dolor, debo comunicarles que el amor de mi vida, el general Chuck Yeager, falleció justo antes de las 9 pm ET.

Una vida increíble bien vivida, el piloto más grande de Estados Unidos y un legado de fuerza, aventura y patriotismo serán recordados para siempre”, informó su esposa, Victoria Yeager, en un mensaje en Twitter.

Yeager, de una pequeña ciudad en las colinas de West Virginia, voló durante más de 60 años. El 14 de octubre de 1947, el capitán, que por aquel entonces tenía 24 años, se puso a los mandos de un avión cohete Bell X-1 naranja con forma de bala a más de 660 mph, en ese momento un hito de enormes proporciones en la aviación.

“Claro, estaba preocupado”, dijo en 1968. “Cuando estás jugando con algo de lo que no sabes mucho, tiene que haber aprensión. Pero no dejes que eso afecte tu trabajo”.

Su hazaña se mantuvo en alto secreto durante aproximadamente un año cuando el mundo pensó que los británicos habían roto primero la barrera del sonido. “No se trataba de no tener aviones que volaran a velocidades como esta. Era una cuestión de evitar que se desmoronaran», dijo el aviador.

El modesto Yeager dijo en 1947 que podría haber ido aún más rápido si el avión hubiera llevado más combustible y confesó que, a su juicio, el viaje “fue agradable, como viajar rápido en un automóvil”.

Yeager apodó al avión cohete y a todos sus otros aviones, «Glamorous Glennis» por su esposa, que murió en 1990. Sesenta y cinco años después, el 14 de octubre de 2012, Yeager conmemoró la hazaña, volando en el asiento trasero de un F-15 Eagle que rompió la barrera del sonido a más de 30.000 pies (9.144 metros) sobre el desierto de Mojave en California.

También pilotó un X-15 a una velocidad de 1,000 mph (1,609 kph) en Edwards en octubre de 2002 a la edad de 79 años. “Viviendo hasta una edad avanzada no es un fin en sí mismo. El truco es disfrutar de los años que quedan «, confesaba en autobiografía. “Todavía no he hecho todo, pero cuando termine, no me habré perdido mucho”, escribió. “Si me voy mañana, no será con el ceño fruncido. Me lo he pasado en grande «.

El administrador de la NASA Jim Bridenstine ha lamentado el fallecimiento de Yeager. «Es una pérdida tremenda para nuestra nación», dijo en un comunicado. “El espíritu pionero e innovador de Yeager hizo avanzar las habilidades de Estados Unidos en el cielo y elevó los sueños de nuestra nación hacia la era del jet y la era espacial. Yeager dijo: ‘No te concentras en los riesgos. Te concentras en los resultados. Ningún riesgo es demasiado grande para evitar que se realice el trabajo necesario’”, recordó Bridenstine.