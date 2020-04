Falleció el ex titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó “Tengan para que aprendan! ¡Tómala!”, luego de que al tomarle su temperatura diera 35.6 al arribar al aeropuerto de Oaxaca.

López Obrador este miércoles viajo a dicha entidad para inaugurar el Hospital Regional IMSS Bienestar de Tlaxiaco, que tenía más de 10 años en el abandono y, aunque en el pasado se inauguró en varias ocasiones, no estaba terminado en su totalidad.

Durante una visita a dicho nosocomio, el pasado 20 de marzo, López Obrador informó que no estaba concluido pese a que se tenía previsto inaugurarse ese día, y detectaron que 20% del equipo médico era rentado.

El día de hoy a su llegada, el mandatario federal fue recibido por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, a quien saludó “de lejitos” para respetar las reglas de sana distancia por la Emergencia Sanitaria Nacional por el Covid-19.

Sin embargo, López Obrador explicó el incidente por medio de un video que subió a sus redes sociales, en donde dijo que las criticas en su contra se tratan de un montaje, debido a las medidas que ha tomado su gobierno para combatir la corrupción.

«Les voy a comentar lo que me pasó ayer, estaba en Tijuana ya de regreso para venir acá a Culiacán, y en el aeropuerto a la entrada hay un equipo médico, entonces me ponen el termómetro como a cualquier pasajero, me toman la temperatura; bueno, entro al aeropuerto y ya cuando voy a entrar al avión, sale un tipo una persona, otro, pero ya con un periodista del Reforma, y le digo: ´oye ya me tome la temperatura´, entonces el del Reforma me dice, porque usted no se deja tomar la temperatura , ya no le contesté y siguió insistiendo, porqué no hace usted caso a las recomendaciones, y le dije pues eres un provocador, con todo respeto.

Bueno, hoy ese incidente, ese montaje, porque inclusive, llegó aquí en la noche a Culiacán , y a la salida del avión me vuelven a tomar la temperatura y lo hago porque todos tenemos que hacerlo, y afortunadamente 36 grados, o sea que estoy bien», dijo López Obrador.

“Como entraban a robar a saquear, entonces están muy enojados porque robaban, las grandes corporaciones no pagan impuestos, los medios de comunicación estaban al servicio de estos grupos, con honrosas excepciones, tenían a sueldo a intelectuales, a articulistas… pero veo las redes sociales, los portales: Sin Embargo, Reporte Indigo, desde luego el Universal, todos; que me negué a que me tomaran la temperatura, están muy molestos porque no aceptan la transformación, pero yo soy perseverante, yo no voy a dar ni un paso atrás, son millones los que quieren un cambio, una transformación”, manifestó el presidente mexicano.