Falleció el obispo Onésimo Cepeda, el amigo de empresarios y políticos

MÉXICO.– Onésimo Cepeda, obispo emérito de Ecatepec, murió este lunes a las 22:50 horas, informó la Diócesis de Ecatepec a través de un comunicado, sin precisar las causas de su fallecimiento.

Onésimo Cepeda fue reportado a principios de enero como grave luego de haber contraído COVID-19, pues se encontraba hospitalizado e intubado.

El sucesor de Onésimo Cepeda, el obispo Óscar Roberto Domínguez, informó en ese entonces en un comunicado que el estado de salud del prelado era estable, aunque se encontraba intubado.

La Diócesis de Ecatepec pidió a los fieles este martes, a través de un comunicado, elevar plegarias por Onésimo Cepeda para encomendar su alma a “nuestro Padre Misericordioso” y manifestó sus condolencias a los familiares del obispo emérito.

Informó que se dispondrá de un novenario por su eterno descanso en toda la diócesis, y posteriormente se comunicará el día y la hora de “la celebración exequial en la Santa Madre Iglesia Catedral”.

¿QUIÉN FUE ONÉSIMO CEPEDA?…

Amigo de políticos del PRI y del PAN así como de líderes sindicales de la CTM, Onésimo Cepeda fue empresario y cotizaba sus recursos en la Bolsa de Valores.

Onésimo Cepeda, quien nació en la Ciudad de México el 25 de marzo de 1937, fue nombrado por el papa Juan Pablo II en 1995 como el primer obispo de la Diócesis de Ecatepec.

El 7 de mayo de 2012 dejó de ser el obispo, luego de que el papa Benedicto XVI aceptó su renuncia, la cual presentó el 25 de marzo de ese año al cumplir 75 años, edad obligatoria de jubilación.

También con empresarios fundó Inbursa, junto con el empresario Carlos Slim.

Pero su historia estuvo ligada a políticos y escándalos.

En el 2021 buscó ser candidato por el partido Fuerza por México a una diputación local en el Estado de México, pero tras hablar con el papa Francisco, a través del nuncio Franco Coppola, le comentó que no podría participar en una contienda electoral porque dejaría de ser obispo emérito.

“Yo jamás voy a abandonar mi ministerio porque sería tanto como vender mi progenitura por un plato de lentejas, por ser diputado, es una pendejada de tres años y yo como obispo estoy designando a juzgar a los dos activos de Israel en el cielo”, dijo en abril de 2021.

Durante la presentación de su candidatura, el prelado comentó que había decidido buscar una diputación porque “quiero a México, ya estoy harto de tanto pendejo que gobierna y México se merece algo mejor”.

Cercano a políticos priistas, afirmaba que su relación con ese instituto político se terminó durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Fuimos amigos, pero se le olvidó al llegar y no lo volví a ver, si, o sea que no tuvo palabra”, expresó sobre ello.

Decía que no le guardaba rencor alguno al exmandatario. “No necesito guardar rencores, el que guarda rencor se echa a perder, hay corazones que se amargan, yo no guardan rencores”.

El obispo emérito de Ecatepec declaró entonces: “Los políticos no deben robar mucho, desgraciadamente todos son ratas y todos roban algo, yo espero no robar nada. Me has oído muchas cosas, pero nunca nadie me ha llamado ladrón”, dijo.

Al referirse al presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que lo conocía y había hablado algunas ocasiones con él, pero no estaba de acuerdo con que lo compararan con Jesucristo o Gandhi.

Sobre la acusación que se hizo en su contra en 2010 por presunto lavado de dinero y fraude por 130 millones de pesos, aseguró que ese asunto lo había ganado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.