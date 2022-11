Falta de unidades de transporte afecta a vecinos de Flamboyanes

LOS TAXIS COLECTIVOS QUE OPERAN EN LA COMUNIDAD NO SE DAN ABASTO CON LOS PASAJEROS Y MUCHOS LLEGAN TARDE A SUS LABORES EN LA CABECERA MUNICIPAL / PIDEN APOYO URGENTE DE LAS AUTORIDADES PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA

PROGRESO.– Habitantes de la comisaría de Flamboyanes denunciaron que la se padece de graves problemas de transporte, principalmente para trasladarse a la cabecera municipal por las mañanas, debido a que los taxis colectivos que operan en esa comunidad no se dan abasto con el pasaje y al parecer no se permite la entrada de un camión urbano, con mayor capacidad, para cubrir esa necesidad.

Los vecinos señalaron que las autoridades municipales ya están informadas, tanto en comisario Carlos Eduardo Noyola Sosa, como el Director de Transporte Municipal, Felipe Pech González, pero hasta el momento no hay respuesta a sus demandas de contar con una mayor capacidad de transporte de pasajeros en horario matutino.

Precisamente en los últimos días, largas filas de personas se forman a un costado del local de la comisaría, donde se ubican los paraderos de taxis colectivos (combis), donde madres de familia, estudiantes y trabajadores esperan por largo rato la llegada de las unidades.

Ante la falta de transporte, pues los colectivos -según vecinos hay unas 15 unidades- no se dan abasto, los alumnos llegan tarde a sus escuelas y ya no los dejan pasar, lo mismo que los trabajadores, llegan tarde y reciben sanciones en sus empresas.

Indicaron que aunque se intenten trasladar desde temprano, el problema es que hay mucha demanda de transporte y no hay unidades suficientes.

Los vecinos solicitaron a las autoridades la autorización para que opere un camión urbano que tenga más capacidad y permita que todos lleguen a tiempo a sus actividades en Progreso.

El problema no es nuevo, incluso en el pasado se permitió la entrada de camiones urbanos para cubrir la ruta matutina, pero fueron retirados.