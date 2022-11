Flores y veladoras para el motociclista fallecido en Progreso

PROGRESO.— Tras el fatal accidente registrado anoche en la transitada calle 31 por 74, a las puertas del Casino de Progreso, flores y veladoras amanecieron este sábado en el lugar del accidente.

Amigos y familiares del fallecido, colocaron rosas blancas y encendieron veladoras en memoria del joven Oliver C.T., de apenas 24 años de edad y quien anoche murió tras derrapar con su moto en esa arteria, luego de perder el control de su unidad cuando pasó sobre las boyas viales amarillas.

Además, vecinos del rumbo tuvieron que cubrir con tierra el sitio exacto donde murió el joven, pues las autoridades retiraron el cuerpo, pero no lavaron el charco de sangre que quedó ahí.

Vecinos consideraron que si bien el joven murió presuntamente por una irresponsabilidad, pues hay versiones de que estaba conduciendo en estado inconveniente, las autoridades también tienen parte de la culpa, pues consideraron que en Progreso hay un descontrolado aumento de motociclistas, muchos de los cuales no cumplen con los lineamientos básicos del Reglamento de Vialidad del Estado.

“Muchos manejan con exceso de velocidad, otros no utilizan casco, circulan en sentido contrario, viajan sin luces, en estado inconveniente, con exceso de ocupantes y hasta se estacionan por todas partes, sin que las autoridades hagan algo al respecto”, indicaron.

Los comentarios también añaden que urge que las autoridades tomen medidas más severas, pues hay incluso motos que circulan sin placas y son manejadas por menores de edad, entre otras muchas situaciones. “Deberían tomar cursos obligatorios de manejo a quienes usan o adquieren nuevas motos, exigirles licencia, así como el uso del casco protector, como ocurre con los automovilistas.

Además, como medida para prevenir los robos, se debería exigir que cada nueva moto que se venda, salga ya matriculada, tal y como sucede con los automóviles, fueron algunos comentarios ciudadanos tras el fatal accidente.