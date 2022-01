FOTONOTICIA: Muchos visitantes, mucho más basura en el puerto

PROGRESO.– Uno de los efectos negativos que trae consigo la llegada de numerosos visitantes a este puerto es la generación masiva de basura en las calles de la ciudad y zona turística, según afirmaron comerciantes y prestadores de servicios. Por un lado, los comentarios señalan que hay gente que deja su basura en la via publica, y otros también comentaron que la Comuna no se da abasto con lo que genera la elevada afluencia de gente. El comentario de que en calles del Centro no hay botes de basura (los botes rebosando de desperdicios de las imágenes están en la zona turística y la basura regada es en la zona Centro), es también recurrente, por lo que la gente no tiene donde depositar sus desperdicios. También nos comentan que no toda la basura es por culpa de los visitantes, pues hay locales que también tienen la mala costumbre de tirar sus botellas y bolsas en la calle. Como se sabe, Progreso cuenta con una Policía Ecológica y más recientemente las autoridades promueven la campaña “Nuestra ciudad, nuestra responsabilidad” con el fin de que los ciudadanos contribuyan a la limpieza de su entorno, pero muchos han hecho caso omiso.