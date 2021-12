FOTONOTICIA: Prolimpia no trabajará el 1 de enero en rutas domiciliarias

#ENTÉRATE: NO SAQUE SU BASURA ESTE SÁBADO: PROLIMPIA NO TRABAJARÁ EN RUTAS DOMICILIARIAS. Con motivo del año nuevo, Prolimpia informó que el próximo sábado 1 de enero solo trabajará en la ruta comercial, por lo que exhortó a los habitantes a no sacar la basura de sus predios. Informó que reanudarán con normalidad el servicio al día siguiente domingo 2 de enero. #Noticias