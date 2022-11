Fuerte aguacero frustró el tradicional desfile de la Revolución en Progreso

OCASIONADO POR LOS EFECTOS DEL FRENTE FRÍO 9 QUE AZOTA LA REGIÓN Y QUE SE MANTIENE ESTRACIONARIO SOBRE LA PENÍNSULA



PROGRESO.– Un fuerte aguacero ocasionado por el frente frío 9 y que se sintió poco después de las 8 de la mañana de este jueves obligó a suspender el tradicional desfile de la Revolución en este puerto.

Aunque decenas de alumnos de primaria, secundaria e instituciones de educación media superior llegaron puntuales a la cita, el desfile no logró concretarse, pues la lluvia obligó a que se dispersaran y buscaran refugio.

La gran mayoría de los estudiantes que no fueron preparados, terminaron mojados, por lo que los papás decidieron retirarse con sus hijos.

Solo los primeros contingentes que ya estaban cerca del palacio municipal, decidieron continuar marchando bajo la lluvia sobre la calle 31, rumbo al palacio municipal, como sucedió con una batucada y el grupo de la primaria Vicente Guerrero, cuyo personal y alumnado continuó con sus bailables bajo el agua, aunque en determinado momento, debido a que arreció el aguacero, terminaron resguardándose en el palacio municipal.

El propio conductor del evento, Felipe Manzano Frías, quien es maestro de ceremonias del Ayuntamiento, informó que ante las inclemencias del tiempo, se veían obligados a cancelar el desfile.

ESCUELAS CONTINUARON EL DESFILE: NO NOS AVISARON, SEÑALAN.

Mientras la gran mayoría de las escuelas y papás se retiró del desfile, pues era evidente que no se podía continuar, hubo escuelas como el Cobay Progreso y el Cetmar de Yucalpetén, que desfilaron al último, quienes esperaron a que la lluvia cesara y decidieron continuar con el recorrido.

Algunos maestros aseguraron que el Ayuntamiento no les informó que el evento fue cancelado y por ese motivo continuaron.

Otros, según se dijo, justificaron que los alumnos y papás «ya hicieron el gasto» y debían continuar con el desfile, por lo que siguieron marchando.

Sin embargo, debido a que el desfile ya había sido cancelado, la Policía Municipal de Progreso les informó que debían romper filas a las puertas de la parroquia, pues las calles ya habían sido reabiertas. Se les pidió no continuar avanzando sobre la calle 31, para evitar accidentes.

Tras la reapertura de las calles y el paso de los últimos alumnos que desfilaron, propició que se genere un grave caos vial durante casi media hora en calles del Centro, pues la policía reabrió las arterias del Centro y los vehículos no pudieron transitar libremente.

PROPONEN REALIZAR EL DESFILE EL DOMINGO, OTROS DESFILARÁN EN CHICXULUB PUERTO…

Varios padres de familia de este puerto propusieron reprogramar el desfile para este domingo 20 de noviembre, con el fin de que los alumnos luzcan sus trajes y presenten los números que han ensayado.

Otras escuelas, como el caso de la secundaria Benito Juárez García, informó hoy mismo que participarán en el desfile de la comisaría de Chicxulub Puerto programado para este viernes 18 de noviembre. Según trascendió, la Comuna no les habría permitido desfilar en Progreso por no haberse registrado a tiempo, pero también trascendió que el director de la escuela decidió no participar en el desfile en Progreso y lo hará únicamente en la vecina comisaría.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, los efectos del mal tiempo continuarán en los próximos días y elo fin de semana podrían «empatar» con un nuevo frente frío. (ProgresoHoy.com)

