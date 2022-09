Funcionaria del Ayuntamiento de Progreso participó en polémico vídeo: «no me arrepiento», dice

EN EL VÍDEO UNA PERSONA VIERTE ALCOHOL SOBRE EL CUERPO DE LA JOVEN EMPLEADA MUNICIPAL Y EL SUJETO LO LAME / EMITE UN COMUNICADO AL RESPECTO



PROGRESO.— La difusión de polémico vídeo clip musical de las agrupaciones Estampida Musical y el grupo cubano El Boom donde aparecen presuntos «influencers» como invitados ha generado numerosas críticas no solo por su pésima producción, sino por las imágenes y actos vulgares que ahí aparecen.

En Progreso, el vídeo ha llamado la atención de manera especial, debido a que una de las protagonistas del vídeo es una empleada del actual Ayuntamiento de Progreso, quien es muy conocida en la vecina comisaría de Chelem, de donde es originaria. Si bien no es la única que participó, la joven progreseña llama la atención por su intenso baile parada sobre una mesa.

Se trata de Yenine Pech Chim, quien se desempeña como Directora de la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento de Progreso, quien aparece en el vídeo bailando y hasta repartiendo alcohol entre varias personas que la acompañan.

Incluso el «influencer» oriundo de Kanasín, Irving Alvarez, aparece junto a la funcionaria, quien se recuesta boca arriba para que le viertan alcohol y éste lo lame directamente del cuerpo de la joven.

OPINIONES ENCONTRADAS…

Los comentarios en torno a la participación de la joven funcionaria han sido encontrados:

* Hay quienes la defienden, pues ella también se denomina «influencer» (en Facebook tiene unos 7,400 seguidores) y ha participado en varias series de entretenimiento en internet denominadas Chelem en Shor. También es propietaria de una estética en Chelem.

* Otros la han censurado por el simple hecho de que los actos exhibidos en el vídeo no son propios de una funcionaria municipal que siempre debe dar el ejemplo a los ciudadanos. Incluso hubo quienes le recomendaron cuidar su imagen, pues sus actos afectan también la imagen del Ayuntamiento que representa, pues cuando se está en el Ayuntamiento, se debe ser funcionario público las 24 horas del día y todos los días de la semana.

Algunos incluso señalaron que ésto no es algo que beneficie la imagen que promueve el Ayuntamiento de progreso que hoy encabeza el panista Julián Zacarías Curi, quien apenas el pasado 31 de agosto rindió su primer informe de resultados.

Muchos internautas consideraron que es un vídeo «denigrante» donde no se respeta a la mujer y se promueve el consumo desmedido de alcohol y se exhibe un comportamiento que, según muchas opiniones, es reprochable e inadecuado.



FUNCIONARIA NO SE ARREPIENTE DE NADA…

Tras la polémica, Yenine Pech publicó hoy viernes por la tarde un comunicado en su cuenta de Facebook donde señala, entre otras cosas, lo siguiente:

«me dirijo a toda la gente que está comentando mi participación en el vídeo viral de hace algunos días algunos de forma positiva y otros de manera negativa, debo comentarles algunas cosas, soy una mujer independiente, sin complejos y sin limitaciones, lo cual quiere decir que me mantengo por mí misma, trabajo todo el día para no depender de nadie».

«… la hipocresía y falsedad conmigo y siempre me muestra como soy, me gusta la fiesta y cuando no tengo compromiso de trabajo o familiar, me gusta divertirme, salir… el vídeo era una reunión de amigos donde disfrutamos y bebimos», señaló.

Añadió que no se arrepiente de las acciones que realizó en el video y pidió disculpas «si alguna persona de mi familia o menor vio algo indebido».

En el video también aparecen otros influencers yucatecos como José Miguel ‘Tako’ e Irving Álvarez, quien como indicamos, incluso bebe alcohol sobre el cuerpo de Yenine Pech quien sale vistiendo un bikini.

Yenine subió el pasado martes 23 de agosto a su cuenta de Facebook fotos y videos sobre la experiencia que vivió con «grandes personalidades del medio».

Previamente, el grupo cubano El Boom, se deslindó de la producción del citado vídeo tratando de deslindasrse también del escándalo. El vídeo, por cierto, cuenta en Facebook con más de 379 mil reproducciones y casi 4 mil comentarios.

El vídeo fue grabado en una marina de Progreso y en dos lanchas que recorrieron la dársena de Yucalpetén con decenas de personas a bordo. En el vídeo los «influencers» invitados muestran un consumo desmedido de alcohol y exhiben un comportamiento que, según muchas opiniones, es reprochable e inadecuado.

En Progreso, el vídeo ya circula incluso entre los teléfonos celulares de numerosas personas de esta ciudad, principalmente porla aprición de la funcionaria del Ayuntamiento. (ProgresoHoy.com)