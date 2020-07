Furor en Progreso por tratamientos alternativos contra el Coronavirus

UN MÉDICO DE PROGRESO, EX PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MÉDICA LOCAL, SUGIERE QUE EL DIÓXIDO DE CLORO EN DOSIS MUY BAJAS PODRÍA SER UNA OPCIÓN PARA EL TRATAMIENTO DEL COVID-19, ASÍ COMO OTRAS SUSTANCIAS COMO EL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, CON BASE EN INVESTIGACIONES DIVULGADAS POR MÉDICOS MEXICANOS / PESE A LAS ADVERTENCIAS DE LA COFEPRIS PARA NO CONSUMIRLO, HAY PERSONAS QUE INCLUSO LO TOMAN COMO UN PREVENTIVO PARA ESA ENFERMEDAD Y OTROS LO TOMAN PARA TRATAR EL CORONAVIRUS

PROGRESO.– En medio del aumento de contagios y muertes ocasionadas por el Coronavirus Covid-19 en todo el mundo, en este puerto habitantes han optado por el consumo del Dióxido de Cloro como una opción para el tratamiento de este mal.

En muchos hogares con enfermos de Covid la desesperación es mayúscula, pues muchos de los casos graves derivan en la muerte y en ese sentido contagiados locales han optado por consumir esta sustancia atribuyéndole rápida respuesta positiva ante el Coronavirus tras tomarlo en los primeros días.

En Progreso incluso hay testimonios locales de personas que han consumido esa sustancia con resultados favorables. Incluso hay reportes que funcionarios del Ayuntamiento de Progreso que se infectaron con el virus la han consumido y han superado la enfermedad en cuestión de días.

MÉDICO LOCAL SUGIERE EL CONSUMO DEL DIÓXIDO DE CLORO…

A pesar de que pruebas científicas no recomiendan su consumo y de que esta semana la Cofepris advirtió al respecto, pues el uso de esta sustancia no ha sido avalada de forma oficial por las autoridades de salud internacionales, el ex presidente de la Sociedad Médica de Progreso, el Dr. Arturo Quezada Domínguez, ha respaldado la posibilidad de que el llamado CDS podría ser una opción viable para el tratamiento del Coronavirus.

El doctor Quezada, médico cirujano de este puerto, publicó hace unos días en sus redes sociales amplio artículo donde prácticamente sugiere el consumo del Dióxido de Cloro en dosis muy bajas con el fin de tratar el Coronavirus.

En entrevista con ProgresoHoy.com, el Dr. Quezada, actual consejero de la Sociedad Médica de Progreso, señaló que ha revisado a conciencia documentación y publicaciones del Investigador y biofísico alemán Andreas Ludwig Kalcker, así como los médicos militares Pedro Chávez Zavala, el coronel Guillermo Tamayo y el Dr. Manuel Aparicio Alonso Director General del Centro Médico Jurica de Querétaro, quienes han usado con éxito el Dióxido de Cloro.

Señaló que el consumo del CDS ex viable para el tratamiento del Coronavirus y otras muchas enfermedades conocidas del ser humano.

RESPONSABILIDAD DE CADA QUIEN…

Tras analizar los supuestos beneficios del Dióxido de Cloro, el doctor Quezada señala al final de su publicación que «Estas notas son de carácter meramente informativas ya que no pretendo por ningún motivo obligar al uso de esta sustancia y menos promover que dejen a un lado las medidas de protección implantadas por las Autoridades Sanitarias, repito son de carácter informativo y las acciones posteriores realizadas serán de responsabilidad del lector».

EXHORTA A QUE SE HAGA UN ESTUDIO SERIO PARA PROBAR SU EFICACIA…

El Dr. Quezada señala que es necesario que las autoridades hagan una investigación seria para probar la eficacia de esta sustancia y se pueda liberar su uso. Señaló que sería importante que el gobierno realice un estudio serio al respecto con el fin de determminar su viabilidad, aunque dejó entrever que esto podría verse afectado por el tema de los intereses económicos de las grandes farmaceuticas.

EL CASO DE FAMILIAS DE PROGRESO…

En Progreso, entrevistamos a personas y familias completas que consumen el Dióxido de Cloro, tanto como un preventivo ante el Coronavirus, como para el tratamiento de pacientes que han resultado positivos de Covid-19.

Las personas que entrevistamos, y que pidieron omitir su nombre, indicaron que conocieron la sustancia por recomendación de otros familiares, entre ellos medicos o enfermeras que les recomendaron su consumo.

Detallaron que es posible que por factores económicos los gobiernos e instituciones no apoyen el estudio de esta sustancia que, en dosis muy bajas, puede ayudar a tratar el Covid, según revelaron.

Uno de los entrevistados señaló que tras sentirse mal y sufrir fuertes calenturas y otros síntomas del Coronavirus, decidió comenzar a tomar el Dióxido de Cloro y asegura que se sintió bien al tercer día de consumirlo y hasta el momento no tiene nuevos síntomas.

Otra persona, que resultó positiva de Coronavirus, también lo tomó y vio resultados en los primeros tres días.

A final de cuentes y pese a los diversos testimonios, las autoridades han advertido sobre su uso.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó el jueves que no cuenta con evidencia científica que determine el uso de dióxido de cloro para el tratamiento de ninguna enfermedad, incluida la Covid-19.

La autoridad sanitaria indicó que no ha autorizado registros sanitarios de medicamentos que contengan en su formulación las sustancias dióxido de cloro, clorito de sodio o sus derivados, de acuerdo con un comunicado.

“La población debe seguir las indicaciones establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención y tratamiento de Covid-19”, informó la dependencia al emitir una alerta al respecto.

EL ARTÍCULO DEL DR. QUEZADA SOBRE EL DIOXIDO DE CLORO…

A continuación les compartimos el artículo completo publicado por el Dr. Quezada en días pasados:

Dr. Arturo Rogerio Quezada Domínguez *

Médico Cirujano.

Diplomado en Salud Mental en el Primer Nivel de Atención.

Ex – Presidente de la Sociedad Medica de Progreso A.C y actualmente Consejero de la misma.

¿TEMOR A QUE SE ROMPAN LOS PARADIGMAS MEDICOS CONVENCIONALES?

Bueno días tengan todos amigos y amigas,

Quiero compartirles esta opinión a título personal sobre el uso del Dióxido de Cloro en el tratamiento para el COVID-19, ya que me ha parecido muy interesante después de haber leído declaraciones y videos de médicos reconocidos y expertos en esta substancia como son el Investigador y biofísico alemán Andreas Ludwig Kalcker, considerado precursor de dicho componente químico. Su trabajo de 13 años investigándola y usándola le ha dado con magníficos resultados. No podemos omitir que el Dr. Kalcker es miembro fundador de la ONG Earth Help Project, con sede en Berlín, Alemania cuyo objetivo es ayudar a los países del Tercer Mundo en temas relacionados con energía alternativa, agua potable y salud, el médico militar Cnel. Pedro Chávez Zavala Presidente de la Coalición Mundial de Salud y Vida Agrupación México. Cabe mencionar que esta agrupación la conforman doce países (once latinos y uno europeo) siendo el Presidente a nivel mundial el militar Cnel. Guillermo Tamayo y del Dr. Manuel Aparicio Alonso Director General del Centro Médico Jurica de Querétaro.

Primero tenemos que saber que es esta sustancia: El dióxido de cloro (ClO2) es un compuesto químico que consta de un átomo de cloro y dos átomos de oxígeno. Es un gas de color rojizo a verde amarillento que se disuelve en agua a temperatura ambiente. Se utiliza para una variedad de actividades como antimicrobiano, incluida la desinfección de agua potable, permitiéndole destruir las bacterias, los virus y algunos tipos de parásitos que pueden causar enfermedades, tales como el Cryptosporidium parvum y la Giardia lamblia; hace más de dos décadas se aplica en los paquetes transfusionales de sangre, en productos para el cuidado personal como enjuagues bucales, cremas dentales y limpieza de las lentes de contacto. El dióxido de cloro también se utiliza en odontología como un compuesto biocida oxidante para tratar el mal aliento, así como en usos industriales de fabricación, en la producción de alimentos y bebidas y en otras aplicaciones médicas desde hace tiempo. Es en este último aspecto donde comentaré mi posición respecto al ClO2 (dióxido de cloro).

Les informo antes de nada, que esta sustancia no es nueva ni tampoco milagrosa ya que hace mucho tiempo fue descubierta por el ingeniero aeroespacial Jim Humble al suministrar a sus compañeros que contrajeron Malaria durante una expedición en la jungla del Amazonas unas gotas de una sustancia purificadora de agua que él cargaba, observando que a las 8 horas aproximadamente las personas afectadas estaban libres de síntomas según declaraciones del propio Humble. Posteriormente y desde hace trece años el Dr. Kalcker viene investigando y promoviendo el CDS, ya que al usarlo personalmente por una osteoartritis que padecía vio los enormes resultados positivos que le produjo, haciendo que retomara la formula y la modificara aún más para que pueda ser usada por las personas sin riesgo a daños secundarios. Actualmente, afirma que el CDS es una alternativa para el tratamiento del COVID-19 y que puede curar hasta en un 70 a 80% de todas las enfermedades, y cabe mencionar que por estas declaraciones este médico alemán ha sido perseguido, satanizado y acosado por los organismos médicos ortodoxos acusándolo de promover una lejía que es dañina para el organismo humano, pero sin mostrar evidencia de dichos daños (porque al parecer nadie se ha muerto por la utilización del CDS) y al contrario hay muchos testimonios de personas de que esta sustancia les ha mejorado la calidad de vida al consumirlo. La fórmula de la lejía que es el hipoclorito de sodio es NaClO y del CDS es ClO2 o sea un átomo de cloro y dos de oxígeno.

Al parecer hay grandes intereses de las farmacéuticas multinacionales y otras organizaciones para impedir que los resultados benéficos de esta sustancia sencilla y de fácil preparación sea conocida ampliamente en el mundo y aprobada para su uso. A pesar de que estamos en pleno Siglo 21 existen y aparecen más enfermedades que antaño y no quiero ser mal intencionado diciendo que antes se fabricaban medicamentos para curar enfermedades y ahora se crean enfermedades para vender medicamentos. Existe una agrupación mundial de médicos y no médicos llamada COALICION MUNDIAL DE SALUD Y VIDA, y aquí en nuestro país La AGRUPACION MEXICO la cual preside el Dr. Pedro Chávez Zavala, quien también muestra testimonio basado en evidencias para el tratamiento alternativo de esta pandemia que está agobiando a nuestro país y al mundo entero. Tenemos a otro médico mexicano que defiende esta causa, es decir, el Dr. Manuel Aparicio Alonso quien ha documentado con evidencias muy sólidas el 100% de recuperación de 50 pacientes tratados con Dióxido de Cloro, atendidos en su Clínica denominada Centro Medico Jurica de la ciudad de Querétaro, la cual hace poco fue clausurada por la COFEPRIS por incumplir con las disposiciones de infraestructura para hospitales COVID, y no por utilizar el CDS. Yo me pregunto ¿cómo es posible que clausuren un lugar donde se está salvando vidas con medicina basada en la evidencia? ¿Es necesario que siga muriendo mucha gente por insensateces burocráticas?

La COMUSAV, instituto que es conformado por más mil médicos y que han sustentado exitosamente el tratamiento del COVID-19 en más de 6,000 pacientes con el CDS, ha solicitado en muchas ocasiones a todos los gobiernos de los países que pertenecen les permitan oficialmente probar el uso de esta sustancia para demostrar su eficacia e inocuidad en las personas, pero desafortunadamente se la han negado aduciendo que es toxico, pero también sin mostrar evidencia de toxicidad, no obstante que en algunos países de América del Sur como Bolivia, Ecuador, Argentina dijeron ¡basta de muertos¡ permitiendo utilizar el CDS como un protocolo alternativo de tratamiento a esta enfermedad. Seria magnifico que aquí en nuestro país se reunieran en un foro abierto a nivel nacional los doctores Chávez Zavala y Aparicio Alonso con el responsable de la Subsecretaria de Prevención y Promoción a la Salud, Dr. Hugo López Gatell para brindarles una oportunidad de mostrar evidencia científica y despejar dudas acerca del uso del Dióxido de Cloro, esto con el fin de crear así un compromiso y sensibilidad hacia el pueblo mexicano que se encuentra temeroso. La razón es clara: Nadie desea ser parte de las funestas estadísticas pandémicas con más de 350,000 infectados y casi 40,000 fallecidos.

En teoría, el objetivo de la OMS es alcanzar para todos los pueblos el grado máximo de Salud y refiriéndome a este supuesto me gustaría preguntarles ¿Los protocolos de la OMS que rigen en casi todos los países del mundo para esta pandemia han sido eficaces? Para los que piensen que no han servido por la enorme cantidad de contagiados y fallecidos hasta estos momentos porque no hay medicamentos específicos para combatirla, y menos la disposición de vacunas eficaces hasta la fecha actual es cuando puede entrar en acción el punto 35 de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial que textualmente dice “Cuando en la atención de un enfermo las intervenciones probadas han resultado ineficaces o no existen, el médico, después de pedir consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento”. Además, esto es una forma de autodeterminación de la persona para decidir por ella misma lo mejor que le concierne. Aquí en mi localidad he recabado el testimonio de varias personas que están utilizando el CDS con magníficos resultados para diferentes tipos de patologías empleando el enunciado antes mencionado, animándome por eso me decidí redactar estas líneas. Las personas interesadas y que deseen más información acerca de esta sustancia pueden accesar a la página del Dr. Andreas Kalcker o a [email protected] para que analicen y normen un criterio. Muchos dirán que es una tontería esta sustancia, pero no hay nada mejor que tener un juicio propio.

Como nota complementaria de este escrito, menciono otro producto que pudiera ser efectivo en el tratamiento contra el COVID-19. Hablo del Peróxido de Hidrogeno, el cual fue modificado y promovido por los doctores Arturo Cervantes Trejo, Isaac Deneb Castañeda Alcántara y Mauricio Di Silvio López, connotados científicos de la Universidad Anáhuac México y del ISSSTE, pero esta es otra historia que comentaré luego.

Estas notas son de carácter meramente informativas ya que no pretendo por ningún motivo obligar al uso de esta sustancia y menos promover que dejen a un lado las medidas de protección implantadas por las Autoridades Sanitarias, repito son de carácter informativo y las acciones posteriores realizadas serán de responsabilidad del lector.