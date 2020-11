General Cienfuegos regresará a México «como un ciudadano mexicano, sin cargos»: Ebrard

MÉXICO.– El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, explicó en conferencia de prensa este martes lo que significa la petición del Departamento de justicia de EEUU a una jueza en Nuevo York para que desestime los cargos penales en contra del exsecretario de Defensa mexicana Salvador Cienfuegos, a solicitud de la Fiscalía mexicana.

El general Salvador Cienfuegos llegará a México en calidad de lo que es: un ciudadano mexicano más, no con orden de aprehensión.

Cabe recordar que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el mes pasado que no existe ninguna investigación en México en contra del general Salvador Cienfuegos, extitular de la Defensa Nacional (Sedena) en el sexenio de Enrique Peña Nieto y detenido ayer en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico.

“No hay información sobre si tiene relación con un cartel en específico y no existe ninguna investigación en México en contra del General Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico, no existe, afirmó el presidente. Ahora resulta una sorpresa que ahora se retirará los cargos para que sea presuntamente juzgado en México, cuando no hay investigación alguna.

Sobre el retiro de cargos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo tras detallar que la decisión de la Fiscalía estadounidense, de desestimar los cargos en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, estos son vistos con simpatía en México.

«¿Su estatus? Un ciudadano mexicano, no tiene cargos», aseguró Ebrard Casaubón.

Una vez que llegue a México, será la Fiscalía General de la República la que determine si se lleva a cabo un proceso en contra de Cienfuegos o no.

El Canciller Marcelo Ebrard dijo que decisión de EU de buscar que se desestimen los cargos contra el General Salvador Cienfuegos no es camino a la impunidad, sino acto de respeto a México.

«No la vemos como el camino a la impunidad, sino como un acto de respeto a México y a las fuerzas armadas de México».

El general en retiro fue detenido el 15 de octubre en Los Ángeles y enfrenta cargos de conspiración para fabricar, importar y distribuir narcóticos a EE.UU. y lavado de dinero. Cienfuegos se ha declarado inocente de los cargos.

Marcelo Ebrard señaló que la desestimación de cargos contra Salvador Cienfuegos por parte de Estados Unidos para que pueda ser juzgado en México es un acto de «respeto a la soberanía de México”.