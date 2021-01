Gobierno da fuerte impulso al autoempleo en municipios yucatecos

Con el objetivo de fomentar el autoempleo formal e impulsar la generación de empleos en las comunidades del interior del estado que beneficien la economía local, el Gobierno del Estado a través del esquema estatal Microyuc Autoempleo, hasta la fecha, ha beneficiado a 587 yucatecos en su mayoría mujeres, con la entrega de maquinaria y equipo para empezar su propio negocio.

Por instrucciones del Gobernador Mauricio Vila Dosal, la subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Ingrid del Pilar Santos Díaz, realizó la entrega de actas de bienes en propiedad a 4 proyectos en Izamal, que cumplieron con todas las disposiciones establecidas en la normatividad del programa y que consolidan los negocios de los beneficiarios.

Este esquema estatal enfocado en autoemplear y generar más empleos en el interior del estado beneficia hasta la fecha a un total de 587 yucatecos, de los cuales el 67% son mujeres que son pilares de sus casas y quienes, con este apoyo, a través de una inversión de 8.6 millones de pesos, se impulsa la economía de municipios como Muna, Tekax, Izamal, Peto, Sacalum, Santa Elena, Ticul, Oxkutzcab, Dzan, Teabo, Maní, Mama, Chapab, Tekit, Akil, Chumayel, Abalá, Tzucacab, entre otros.

En presencia de la titular del Servicio Nacional de Empleo Yucatán (SNEY), Irais Barón Zermeño, Santos Díaz señaló que este apoyo se convirtió en un programa muy valioso en un año difícil por la emergencia sanitaria que proviene de un gran esfuerzo del Gobernador Vila Dosal por impulsar la economía de las familias yucatecas.

“Este esquema viene a ser una herramienta para las familias en esta época en la que el desempleo afectó a todo el país y es por eso que, por instrucciones del Gobernador, estamos generando apoyos que ayudan a la economía familiar de los yucatecos. De parte del Gobernador les digo que ese compromiso sigue, hoy más fuerte que nunca, para superar esta situación unidos como uno solo”, aseveró la funcionaria ante la directora del Colegio de Bachilleres de Yucatán (Cobay) plantel Kimbilá, Leticia Huchin Chan.

Originaria de la comisaría Sitilpech del municipio de Izamal, Virginia Santos Dzul, compartió su vivencia al pasar de realizar algunos trabajos de costura a poder crear su negocio “Creaciones Santos” con apoyo del Gobierno del Estado.

“La llegada de este programa cambió completamente mi vida, recibí una máquina de coser recta y una más de tipo Overlock que me sirven para dar un mejor acabado a la prenda, lo que me ayuda mucho a comercializarla pues a los clientes les llama la atención el acabado que obtengo con estas máquinas”, compartió Santos Dzul.

Para la madre de familia la llegada de este equipo representó no sólo la ocasión para emprender, sino que, también a consecuencia del incremento de pedidos, pudo brindarle una oportunidad de trabajo a su hermana por lo que ambas, pilares de sus familias, pueden obtener el ingreso para el hogar.

“Nunca había tenido máquinas tan modernas, antes utilizaba de las antiguas de mesa o de pedal y las turnaba porque nunca me funcionaban y ahora este apoyo nos ha ayudado mucho a la economía familiar pues ahora podemos realizar más encargos y sin tener que exponernos a salir. Ahora con la llegada de nuestra acta, mi hermana y yo nos sentimos con más seguridad y confianza de seguir trabajando, ahora todo esto es nuestro completamente”, declaró conmovida la emprendedora.

Cabe mencionar que, los apoyos en especie se han entregado a establecimientos de carpinterías, panaderías, carnicerías, talleres de costura, entre otros giros, con lo que se brindan oportunidades a los habitantes de los municipios para mejorar sus condiciones de vida.

Como parte de las condiciones de este programa estatal, para obtener el acta de bienes en propiedad, durante 12 meses personal del SNEY realizó diversas visitas de seguimiento a los beneficiarios para constatar que el proyecto haya sido formalizado en los tiempos correspondientes y verificar el buen uso de la maquinaria y equipo entregado.

José Eduardo Cimé Balam es otro de los beneficiarios que recibieron su acta de bienes de propiedad, entrega que le brinda certidumbre, pero sobre todo entusiasmo para continuar trabajando su carpintería “Lalo´s” ya que cuenta con el equipo necesario para brindar sus servicios.

“Recibí una sierra tipo silca, un compresor de aire y otra sierra inglete que es muy moderna y con lo que he podido extender la oferta de trabajos y por lo que también he recibido más pedidos y eso me emociona mucho porque en tiempos difíciles como ahora mi familia cuenta con algo seguro para que yo trabaje duro”, señaló el padre de familia.