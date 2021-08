Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Mérida trabajan en conjunto para esclarecer los la muerte de joven veracruzano

En rueda de prensa, el Gobernador Mauricio Vila Dosal aseguró que se llegará al fondo del asunto y quien resulte responsables será sancioando / Además, Vila Dosal destacó que se trabajará en la capacitación en materia de Derechos Humanos para las 106 policías municipales del estado

MÉRIDA.– El Gobierno del Estado en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida continúan uniendo esfuerzos para esclarecer los lamentables sucesos que acabaron con la vida de José Eduardo Ravelo la semana pasada, por lo que se llegará al fondo del asunto y sobre todo para que este tipo de sucesos no se vuelvan a repetir, aseveró el Gobernador Mauricio Vila Dosal.

En rueda de prensa, el Gobernador lamentó los hechos que ocasionaron la muerte del joven veracruzano que emigró a Mérida y fue enfático al decir que en Yucatán no hay lugar para la discriminación y el abuso y quien incurra en estos hechos será sancionado, sea del rango que sea.

En este sentido, el Gobernador señaló que desde el primer momento él ha estado en contacto con el el Fiscal del estado, para dar seguimiento a esta causa y reiteró que cualquier funcionario del estado de cualquier nivel que cometa un acto de abuso y discriminación se irá y será juzgado con todo el peso de la ley por que en Yucatán no vamos a tolerar el abuso ni la discriminación

“Como les comenté desde que se dio este lamentable suceso he estado en contacto con el fiscal y se está lleva a cabo una investigación, como ustedes saben ya hay cuatro policías municipales detenidos que tendrán una audiencia si mal no recuerdo el día viernes. De parte del ayuntamiento de Mérida ha habido toda la disposición para esclarecer este lamentable asunto y vamos a llegar al fondo de esto porque los yucatecos merecemos saber que fue lo que sucedió y sobre todo para que este tipo sucesos no se vuelvan a repetir», aseveró Vila Dosal.

De igual manera, señaló que desde el primer momento que se dieron a conocer los hechos, su administración se ha mantenido en contacto con la madre a través de diversas dependencias de Gobierno y apoyando con todo lo que se les ha permitido. Y agregó que respecto al video publicado recientemente sobre este caso, pidió respeto para las víctimas ya que considera importante respetar el dolor ajeno y a las víctimas, por lo que enfatizó que su Gobierno tiene toda la disposición para esclarecer este lamentable suceso.

A fin de fortalecer la confianza en los cuerpos policiacos, Vila Dosal aclaró que se reforzará la capacitación en las 106 departamentos municipales del estado por supuesto también en la policía estatal, en materia de Derechos Humanos, ya que es necesario tener a nuestros elementos policiacos sensibilizados en la materia y con esto prevenir cualquier tipo de abuso y discriminación, por lo que seguirán trabajando fuertemente ya que se ha avanzado en seguridad pero hace falta mucho por hacer.