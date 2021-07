Gobierno estatal brinda atención integral a familia de mujer asesinada

Continúan avances en las acciones de atención integral de la familia de T. A. V. C.

-Juzgado ratifica solicitud de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para otorgar la guardia y cuidados de las hijas de T. A. V. C. a la madre de la víctima.

Mérida, Yucatán, a 29 de julio de 2021.- Como parte de las acciones integrales de respaldo que el Gobierno del Estado brinda a la familia de T. A. V. C. y tras la solicitud de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRODENNAY), el Juzgado Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral del Estado ratificó la medida urgente de protección especial emitida por PRODENNAY otorgando la guarda y cuidados de las niñas T. W. V. y T. A. M. V. a la señora M. C. C. S., abuela de ambas.

Cabe recordar, que después de los lamentables hechos del pasado viernes 23 de julio, la PRODENNAY, con base a sus atribuciones, emite la medida urgente de protección especial a efecto de salvaguardar la integridad de las niñas y priorizar su derecho a una vida en familia y su interés superior. Las dos niñas estaban bajo la custodia legal de T. A. V. C.

Tras la ratificación de esta medida por parte del Poder Judicial, en la misma resolución, se faculta a la PRODENNAY para solicitar, en caso de ser necesario, el auxilio de las autoridades correspondientes para que se garantice el cumplimiento, monitoreo y ejecución.

Aunque en un primer momento la guarda y custodia las tendría el abuelo materno de ambas niñas, por acuerdo entre la familia se decide que sea la abuela materna quien las tenga bajo su cuidado al ser una red familiar directa y viable para proporcionales los cuidados y atenciones que requieren para su bienestar.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado continúa avanzando en las acciones de acompañamiento jurídico y atención integral en favor de la familia de T.A.V.C. y reitera su compromiso por garantizar la seguridad y el interés superior de las niñas.