Grandes líneas navieras cancelan viajes ante ola de contagios por Ómicron

Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean, dos de los operadores globales más grandes de la industria de cruceros, están deteniendo temporalmente ciertos cruceros, marcando las primeras cancelaciones masivas de cruceros debido a la variante Ómicron del coronavirus.

Royal Caribbean dijo el viernes que cancelará los cruceros en tres de sus barcos a partir del sábado y pospondrá los viajes en un cuarto barco hasta el 7 de marzo. Uno de los barcos permanecerá fuera de servicio hasta el 26 de abril.

Norwegian ya había dicho que cancelaría viajes en ocho cruceros, casi la mitad de su flota, luego de que el Norwegian Pearl regresara temprano el miércoles a Miami debido a un brote de COVID-19 entre los miembros de la tripulación.

En marzo de 2020, la industria de cruceros se detuvo abruptamente al comienzo de la pandemia y no funcionó durante más de un año. Los cruceros solo se reiniciaron hace unos seis meses, pero la rápida propagación de la variante omicron que surgió en los Estados Unidos a fines de noviembre está afectando a la industria de los cruceros, así como a muchos otros sectores comerciales.

Royal Caribbean, con sede en Miami, dijo en su sitio web que las cancelaciones fueron “el resultado de las circunstancias actuales relacionadas con COVID en todo el mundo”.

La compañía canceló los viajes que estaban programados para salir el sábado en el Serenade of the Seas y el Symphony of the Seas. Además, se canceló el viaje del Jewel of the Seas que debía partir de Miami el domingo. Los pasajeros recibirán reembolsos, pero la compañía advirtió que, debido al alto volumen de solicitudes de reembolso, los viajeros pueden tardar hasta 45 días en recuperar su dinero.

Mientras tanto, Norwegian dijo que ciertos barcos solo dejarán de navegar el resto de enero, mientras que otros suspenderán los viajes hasta fines de abril. Norwegian, con sede en Miami, la tercera línea de cruceros más grande del mundo, opera 17 cruceros. Todos los pasajeros con reserva obtendrán un reembolso completo más un certificado para un viaje futuro.

“Nuestra primera prioridad es la salud y la seguridad de nuestros huéspedes, la tripulación y las comunidades que visitamos”, dijo la línea de cruceros en un comunicado. “Debido a las restricciones de viaje en curso, hemos tenido que modificar algunos viajes y, lamentablemente, hemos tenido que cancelar” ciertos viajes.

En las últimas semanas, a varios cruceros estadounidenses afectados por brotes de COVID-19 se les ha negado la entrada a puertos en Aruba, Curazao, Bonaire y Cartagena, lo que preocupa a los líderes de la industria de cruceros.

“La única preocupación, seré honesto, es que varios destinos en el Caribe están preocupados y niegan la entrada a los cruceros”, dijo Brian Salerno, vicepresidente senior de política marítima de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros, la asociación más grande de la industria de cruceros. grupo comercial.

“Hay un esfuerzo continuo para trabajar con los destinos del Caribe”, dijo Salerno. “Los cruceros necesitan lugares a donde navegar. Llegar a los puertos y ser rechazado en el último minuto es algo muy difícil de manejar para los cruceros”.

Además de dar la vuelta al Norwegian Pearl en el segundo día de un crucero de 11 días por el Caribe y llegar el miércoles de regreso a PortMiami, la compañía también canceló un viaje del 5 de enero en el Norwegian Getaway. Muchos de esos pasajeros recibieron el aviso de la cancelación en la mañana en que se suponía que saldría el crucero, después de que algunos de ellos ya habían viajado a Miami desde todo el país.

Los pasajeros se sintieron decepcionados cuando NCL canceló el crucero Getaway de Norwegian programado para salir de Miami el miércoles debido a «circunstancias relacionadas con COVID». 5 de enero de 2022. Pedro Portal [email protected]

Desde el 18 de diciembre, Royal Caribbean ha experimentado brotes de coronavirus en al menos tres barcos que partieron de los puertos de Florida, y Carnival Freedom también tuvo infecciones durante un viaje desde Miami. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron que entre el 15 y el 29 de diciembre hubo 5.013 casos de COVID-19 entre pasajeros y tripulantes de cruceros, en comparación con solo 162 en las dos semanas anteriores.

A pesar del resurgimiento de la enfermedad pandémica y el aviso de los CDC del 30 de diciembre para que las personas eviten navegar este invierno sin importar su estado de vacunación, otras líneas de cruceros importantes hasta el viernes no tenían planes de cancelar viajes.

Un portavoz de Carnival Cruise Line, con sede en Miami, dijo que todos los barcos navegan según lo programado, y reconoció que incluso con el requisito de que los pasajeros mayores de 12 años estén completamente vacunados y otras medidas estrictas de seguridad pública, es «posible» que haya infecciones por coronavirus a bordo.

Los funcionarios de la línea de cruceros MSC dijeron que no detendrán ningún crucero.

Los cruceros en los siguientes barcos de Royal Caribbean se cancelan hasta la fecha indicada:

Los cruceros Vision of the Seas se posponen hasta el 7 de marzo;

Los cruceros Serenade of the Seas del 8 de enero al 5 de marzo están cancelados. El barco reanudará la navegación el 26 de abril;

Los viajes del Jewel of the Seas del 9 de enero al 12 de febrero están cancelados. The Jewel reanudará la navegación el 20 de febrero;

Los viajes de Symphony of the Seas del 8 al 22 de enero están cancelados. El Symphony reanudará sus viajes el 29 de enero.

Los cruceros en los siguientes barcos noruegos se cancelan hasta la fecha indicada:

Norwegian Pearl realiza cruceros hasta el 14 de enero

Norwegian Sky realiza cruceros hasta el 25 de febrero

Pride of America navega hasta el 26 de febrero

Norwegian Jade realiza cruceros hasta el 3 de marzo

Norwegian Star realiza cruceros hasta el 19 de marzo

Norwegian Sun realiza cruceros hasta el 19 de abril

El Norwegian Spirit navega hasta el 23 de abril