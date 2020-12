Habitantes de Progreso reciben los beneficios de la Comisión Nacional de Vivienda

GRACIAS A LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL ALCALDE JULIÁNM ZACARÍAS PARA QUE ESE PROGRAMA DE VIVIENDA LLEGUE A LOS SECTORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO



PROGRESO.– Tras gestionar el cumplimiento de un programa de vivienda social que llevaba años de retraso en el municipio, hoy el alcalde Julián Zacarías Curi atestiguó la entrega de material de construcción a las primeras 78 familias que invirtieron en dicho programa y quienes por fin podrán ejercer su derecho a tener una vivienda digna.

La entrega se llevó a cabo en la comisaría de Churburná Puerto, en donde el munícipe fue recibido por la regidora de Desarrollo y Asistencia Social, Ivone Rassam Jiménez; por la titular de la Unidad de Participación Ciudadana, Nora Patricia Quijano Baqueiro, así como por los representantes del Programa de Vivienda Social; por parte de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), la arquitecta Ana Luisa Guzmán y de la empresa constructora “Jozuma”, la licenciada Keren Torres López.

En ese contexto, Zacarías Curi resaltó cuán importante es que las familias cuenten con una vivienda, “este programa, por alguna u otra razón no se concretó en años atrás, y retrasó el proyecto de vida de decenas de familias, quienes con esfuerzo habían aportado un porcentaje del valor de la construcción. Hoy me da gusto venir a entregarles su inversión, con la cual podrán tener no sólo un espacio digno, sino también un patrimonio”.

Respecto a los detalles del programa de Vivienda Social, Quijano Baqueiro explicó que éste corresponde a la CONAVI y va enfocado a aquellas personas en situación de hacinamiento o que tengan dificultad para comprar o ampliar su vivienda, y tiene como objetivo apoyar a 400 familias; este año apoyará a las primeras 78 con material para construir o ampliar su vivienda.

Y agregó: “el alcalde gestionó para que el programa por fin de desarrollé, y en menos de tres meses, los beneficiarios ya obtuvieron respuesta, es decir, su material para hacer su casa o construir un cuarto, como bloques cabillas, bovedillas, elementos para la instalación eléctrica, muebles para baño, puertas, ventanas, entre otros materiales que en suma les ayudará a tener una vivienda digna y adecuada”.

Por su parte, la arquitecta Ana Luisa Guzmán de CONAVI agregó que el programa trabaja en coordinación con otros actores estatales y municipales a fin de ampliar el recurso y poder ayudar a más familias, asimismo se atiende a cada usuario para brindar una solución a sus necesidades,

Una de las beneficiarias, la señora Marianela Ku Martin, externó: “me ofrecieron el programa hace años, y hubo un momento en que al dar seguimiento a los requisitos, pagué una cierta cantidad y desafortunadamente nunca vi el material. Agradezco al alcalde que nos haya apoyado en agilizar el programa, yo no tenía recurso para hacer una vivienda, y me siento contenta de ver el ahorro que había hecho junto con mi esposo en todo este material”.

Finalmente, Zacarías Curi destacó: “este programa, sin duda mejorará la calidad de vida de decenas de familias, razón por la que agradecemos a las instancias correspondientes su respuesta y disposición para dar continuidad a éste en pro de los progreseños”.