Hallan ganado pura sangre en el rancho de «El Bronco» en Galeana

NUEVO LEÓN.– Aunque afirmó que no se trata de una “revancha”, el gobernador Samuel García Sepúlveda exhibió que en el rancho llamado Palacio Rosa, del ex gobernador Jaime Heliodoro “N”, El Bronco, se investiga ganado de alta genética y pura sangre que el ex mandatario estatal deberá explicar si fue adquirido con recursos de procedencia lícita.

En la conferencia de prensa Nuevo León Informa, el mandatario estatal previó que esta propiedad ubicada en el ejido Pablillos, en el municipio de Galeana, se judicializará también.

“La propiedad que tenía escondida se va a empapelar, ya está en custodia del fiscal general y en esa propiedad hay mucho que estudiar de cuánto cuesta todo lo que hay ahí y cómo y quién lo pagó.

“Se informó que la propiedad puede costar 25 millones de pesos, (pero) falta agregarle todo el ganado fino de alta genética que es caro, falta agregarle los caballos pura sangre que son caros, falta agregarle las armas, falta agregarle las municiones, falta agregarle los 2 millones y pico que encontraron en efectivo y todo eso él está obligado a demostrar el origen lícito, no el Estado”, indicó.

García Sepúlveda señaló que de todos los millones de pesos encontrados en esta propiedad debe demostrar que salieron de un origen lícito.

“Si no es delito de enriquecimiento ilegítimo y el famoso delito ORPI, Origen de Procedencía Ilícita; el arma que encontraron es arma prohibida y en la Constitución federal, Artículo 19, desde que era yo senador en 2019 venía expresamente que se aplicará prisión preventiva de oficio.

“No tiene nada que valorar, no hay nada que llevar a un juez, prisión preventiva de oficio a quien tenga un arma de uso exclusivo del Ejército y esa arma que estaba en su propiedad que se encontró en un cateo, una magnum 3 y pico, esa arma prohibida por sí sola es merecedora de una carpeta, de prisión preventiva oficiosa, que, según la Corte, debe durar dos años.

“Además de la carpeta de enriquecimiento y recursos ilícitos, y ver quién y cómo entraron esos caballos y el dinero en efectivo, eso se suma a a la carpeta de delitos electorales, Ecovía, Metro, AyD e Isssteleón. Van a pagar y muy caro el pésimo gobierno en el sexenio anterior”, dijo.

De la audiencia que le fue programada el próximo 11 de abril a Jaime Heliodoro “N”, Samuel García indicó que espera que el proceso sea apegado a derecho sin argucias legaloides de los abogados que quieran dejar incólume al ex gobernador.