Hallan muerto al creador de Yu-Gi-Oh!

El artista japonés Kazuki Takahashi, creador de la exitosa serie de manga “Yu-Gi-Oh!”, fue encontrado muerto frente a las costas de Okinawa, al sur de Japón, según informaron medios locales.

Kazuki Takahashi, de 60 años, cuyo nombre real era Kazuo, fue descubierto con equipo de snorkel y flotando en el mar cerca de Nago, la madrugada del miércoles. La emisora ​​pública NHK detalló que su cuerpo fue identificado hasta este jueves.

Takahashi había estado aparentemente en un viaje de buceo, dijeron funcionarios de la guardia costera. Las autoridades investigan su muerte.

“Yu-Gi-Oh!”, que significa “Rey de los juegos”, debutó como un cómic serializado y se desarrolló entre 1996 y 2004. El manga cuenta la historia de un niño que resuelve conflictos usando su baraja de cartas.

En la historia, Yugi resuelve un antiguo rompecabezas que libera el espíritu de un faraón egipcio que se convierte en su alter ego mientras lucha para salvar al mundo de la destrucción.

El cómic se convirtió en un juego comercial internacionalmente popular.

En redes sociales, los seguidores de la serie y del trabajo del Takahashi reaccionaron a su muerte.

Yu-Gi-Oh was a huge part of my childhood… I’ll never forget the fun times dueling with friends and watching the anime.

The ending of the original series hits even harder today… Thank you for everything 💛 https://t.co/C0iBFFmiil pic.twitter.com/ojudw2WU1R

— BryanD (@The_BryanD) July 7, 2022

One of my life saver during down times. 🖤

It calms me. Escapes me from reality even for a short period of time. My life saver.. 🥺🖤

Thank you sir Kazuki Takahashi 1961-2022. Rest easy. #yugioh #kazukitakahashi pic.twitter.com/VXvV0OetcT

— carllikesdoodle (@clarkzap) July 7, 2022