Hechos violentos, amenaza para las familias de Progreso, señala Lila Frías

LA POLÍTICA PRIISTA ASEGURÓ QUE EN EL TEMA DE LA SEGURIDAD EL PUERTO DE PROGRESO CAMBIÓ, PERO NO PARA BIEN DE LOS HABITANTES

*** RESPONDE LA ENCUESTA ***

¿CONSIDERAS QUE TRAS ESTE VIOLENTO INICIO DE AÑO EN PROGRESO LAS AUTORIDADES DEBEN APLICAR CAMBIOS EN SUS MANDOS POLICÍACOS O SOLO REFORZAR LA SEGURIDAD DEL PUERTO? URGE UNA NUEVA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA DEBEN APLICAR CAMBIOS EN LOS MANDOS POLICÍACOS CONSIDERO QUE AMBAS COSAS Resultados Votar

PROGRESO.– Tras los nuevos hechos violentos registrados ayer, donde sujetos en moto balearon un predio en la colonia Benito Juárez García, sin que hasta el momento haya detenidos, la Secretaria General del PRI en Yucatán y ex diputada local, Lila Frías Castillo, externó su preocupación al señalar que lo que sucede en Progreso es hoy una verdadera amenaza para las familias del puerto y es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto.

Ayer, como informamos, se registró amplia movilización policíaca en el oriente del puerto, luego de que vecinos reportaran una balacera en un predio de la zona.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 9 horas en la calle 24 entre 27 y 29, en la colonia Benito Juárez, donde se constató que unos sujetos a bordo de motocicleta, dispararon con arma de fuego contra un predio.

Tras los disparos, se reportó que no hubo lesionados, pero las balas alcanzaron a una mascota que falleció poco después.

Según trascendió, los agresores iban tras el ocupante del citado predio, con el que tienen cuentas pendientes, pero no lo hallaron en el sitio.

AMENAZA PARA LAS FAMILIAS…

A través de sus redes sociales, la política priista, quien perdió en las elecciones frente a Julián Zacarías Curi, quien logró la reelección, publicó: «Lo he dicho hasta el cansancio como ciudadana, desde el congreso y durante muchos procesos políticos, Progreso pasó de ser una advertencia en el tema de la seguridad a ser hoy una verdadera amenaza para las familias».

Lila Frías también indicó que «el soporte de una buena comunidad, de un buen lugar para los turistas, de una zona privilegiada para ciertas industrias y negocios tiene que ser la seguridad la base de todo», añadió.

La ex directora del Tecnológico de Progreso señaló también que «… y aunque moleste y lo entiendo que les moleste porque son frágiles a las críticas porque se les corre el maquillaje (el maquillaje al Puerto), las autoridades estatales y municipales son las responsables de tomar acciones y proteger a la ciudadanía, a ellos se deben».

Por último, la política priista señaló que: «Cómo ciudadanos tomemos precauciones, tristemente Progreso cambió y no para bien de los Progreseños».

PROFUNDA PREOCUPACIÓN…

Es importante señalar que los recientes hechos violentos están generando profunda preocupación entre los habitantes, pues es el segundo caso de ataque con arma de fuego que se registra en este año 2022 que inicia. El día 1 de enero, en otro suceso, un sujeto disparó contra otros dos en el poniente de la ciudad y un joven fue lesionado con arma blanca por el Rancho San Pedro.

Lo anterior sin contar con la ola de robos a predios y comercios locales que se registran en días recientes, sin que hasta el momento haya detenidos.

Los hechos registrados ayer, afectan además al rubro turístico, pues ocurrieron precisamente en el día que Progreso recibió a dos cruceros de forma simultánea: el Carnival Brezze y el World Voyager, cuyos turistas recorrieron las calles del puerto.

Habitantes han señalado incluso que el Secretario de Seguridad Pública, comisario general comandante Luis Felipe Saidén Ojeda intervenga en Progreso para reforzar la seguridad, pues el titular de la corporación municipal, Emilio Caamal Gutiérrez, no está brindando los resultados deseados. (ProgresoHoy.com)