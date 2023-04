Hicimos todo para impulsar el deporte en Progreso: David Escalante

EL EX FUNCIONARIO AGRADECIÓ LA OPORTUNIDAD DE HABER COLABORADO EN LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y OFRECIÓ UN BALANCE DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE IMPULSÓ Y APOYÓ AL FRENTE DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTES DE PROGRESO / AHORA DEDICARÁ SU TIEMPO A SU NEGOCIO Y PROYECTOS PERSONALES



PROGRESO.– A una semana de haber renunciado al cargo por motivos personales, el ex Director de Deportes del Ayuntamiento de Progreso, David Eduardo Escalante Echeverría, hizo un balance general de las diversas actividades que promovió en el ámbito deportivo durante el tiempo que fungió como funcionario.

Entre éstas actividades se destacan el trabajo para la atención, recepción y estancia de los equipos de la Liga Invernal, el impulso a disciplinas deportivas como el sóftbol varonil y femenil, así como la activación de escuelas gratuitas de gimnasia, handball y básquetbol en las comisarías.

Como informamos, David Escalante fue director de Deportes desde diciembre de 2021 (durante 1 año y casi 4 meses) y la semana pasada renunció al cargo, según trascendió, para atender asuntos personales.

En entrevista con ProgresoHoy.com, el conocido comerciante popularmente apodado como “Tacolís” agradeció la oportunidad de haber colaborado en el actual Ayuntamiento que encabeza en alcalde Julián Zacarías Curi, dijo que “se hizo todo por impulsar de la mejor manera posible el deporte en Progreso, pero mi salida obedece a que dedicaré más tiempo a mis negocios y asuntos y proyectos personales”, comentó.

Detalló las siguientes actividades que promovió e impulsó a nivel municipal en la dependencia que encabezó:

* Se activó la liga nocturna varonil y femenil de Softball, y se promovió la selección municipal del mismo deporte.

* Iniciamos nuestra participación en la Liga Dominical con miras a crear un campeonato de primera fuerza.

* Se creó la liga municipal de béisbol de Progreso y se fomentó la liga municipal infantil de fútbol

* Se activaron las escuelitas gratuitas de gimnasia handball y básquetbol en las comisarías

* Se realizaron más de 15 funciones de box en la Unidad deportiva.

* Se creó la liga infantil de básquetbol municipal en todas las categorías hasta juveniles

* Se duplicó la cantidad de alumnos de las activadoras en progreso y sus comisarías abarcando todo el municipio

* Se implementaron clases gratuitas de calistenia en el malecón tradicional

* Albergamos a los jugadores de los equipos Olmecas de Tabasco y Mariachis de Guadalajara durante los dos meses que Progreso fue la sede de la Liga Invernal Mexicana.

* Promovimos y logramos la visita de las mestizas Amazonas de Yaxunah de sóftbol para un partido amistoso.

* Apoyo y coordinación para la realización de actividades deportivas estatales realizadas por el Idey como fútbol playero, el matarón de la marina, el ocean race, entre otros.

* Se implementaron las clases de atletismo en el estadio 20 de noviembre además que la escuela de lucha mejoró en cuanto a sus resultados.

* Se apoyó a la creación de la liga de softbol de la comisaría de Chuburná Puerto.

* Atención a campos e instalaciones deportivas en la medida de los medios proporcionados por la Comuna.

* Se entregaron diversos apoyos a numerosos equipos deportivos, desde trajes, pelotas y material deportivo, entre muchas otras.

Aunque el funcionario no lo externó en la entrevista, pero a decir de sus propios ex colaboradores, en el tiempo que estuvo en Deportes, David Escalante se ganó el aprecio de numerosas personas en el ambiente deportivo, así como de empleados de la dependencia, que si bien eran escasos, logró hacer con ellos una buena mancuerna, y demostró su compromiso en el cargo, pues siempre estuvo presente en las actividades deportivas que se realizaban en todo el municipio, incluso desde muy temprano, cosa que nunca había sucedido con otros funcionarios en pasadas gestiones municipales que por lo general no acudían o llegaban tarde a los eventos. Lo mismo se le veía en las tempraneras actividades de activación física desde las 6 horas, que en los partidos nocturnos de diferentes disciplinas en la cabecera y comisarías. (ProgresoHoy.com)

