Hisselle Díaz asume el liderazgo de los alcaldes priistas en Yucatán

MÉRIDA.– En el marco de la toma de protesta de la nueva directiva en Yucatán de la Federación de Municipios de México, dirigentes y cuadros políticos del PRI, se reunieron en torno a los cuarenta y un Alcaldes emanados del PRI Yucatán.

Con nuevos objetivos y metas claras enfocadas a la coyuntura actual del partido, motivado por la presencia de muchos actores políticos, hombres y mujeres priistas, el PRI se reagrupa para mostrar la fuerza política del partido en Yucatán.

Ante representantes de los tres poderes, autoridades civiles y militares, representantes de instituciones educativas, cuerpo consular, líderes empresariales y dirigentes partidistas, la nueva dirigente de la Federación Nacional de Municipios de México en Yucatán, la alcaldesa de Conkal, Hissele Díaz del Castillo Canché afirmó que más allá de limitaciones y diferencias, a los Alcaldes les interesan las coincidencias para poder servir a su gente,

“Los Ayuntamientos somos el orden de gobierno más cercano a la gente; somos siempre la primera línea de contacto con la población, la que sabe y vive junto con los ciudadanos sus demandas más sentidas, lo que les duele, lo que necesitan.” afirmó Díaz Canché, según un comunicado del partido tricolor.

Así mismo acotó que: “Sólo asumiendo que debemos trabajar de la mano, sin distinguir ideologías, con la sociedad en su conjunto, podemos aspirar a alcanzar el anhelado desarrollo que todos queremos para nuestro pueblo.”

La titular de la Fenamm Yucatán ofreció a los tres poderes del Estado un acompañamiento, un acercamiento franco basado en la cooperación recíproca y en el respeto irrestricto a nuestras respectivas atribuciones y facultades. “Aspiramos a una relación de instituciones serias, imparciales y a la altura de los retos del Yucatán del Siglo 21”. Afirmó Hiselle Díaz del Castillo.

Con la presencia de la Secretaría General del Gobierno del Estado, la abogada María Fritz Sierra, dio legalidad al acto protocolario que tuvo por sede el Centro Internacional de Congresos (CIC). Y además refrendó las palabras de trabajar unidos, en favor de Yucatán.

En una comida previa realizada en conocido hotel, a la que asistieron dirigentes y exdirigentes, líderes de sectores y organizaciones, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, los diputados Gaspar Quintal Parra, Karla Franco, Fabiola Loeza, exfuncionarios como Roberto Rodriguez Assaf, Felipe Cervera Hernández, Mauricio Sahuí Rivero, Victor Caballero Durán, los cuarenta y un alcaldes actuales, así como ex legisladores y ex alcaldes emanados del PRI, la nueva Presidenta de la FENAMM en Yucatán, Hisselle Díaz del Castillo convocó a los priistas a cerrar filas en torno al partido, a no distraerse ni tener dudas sobre su fuerza en Yucatán, dijo: “Los cuarenta y un alcaldes del PRI representamos una fuerza territorial muy importante en el estado y somos los primeros en refrendar nuestra lealtad partidista, queremos que los buenos resultados de nuestros gobiernos, motiven a todos los priistas de Yucatán a recuperar la confianza de la gente.”

Este encuentro también contó con la presencia de los ex Gobernadores Dulce María Sauri Riancho y Rolando Zapata Bello, este último señaló en su intervención: “Yo les digo, que es mi convicción que, para cualquier escenario positivo, en lo individual y en lo colectivo para los priístas de cara al 2024, el transito, el camino, el rumbo, es el fortalecimiento del PRI”.

Ahí el presidente estatal del PRI, Francisco Torres Rivas, dio la bienvenida a los presentes y señaló la importancia de la FENAMM como la Asociación de Municipios más grande e Importante de México.

De esta manera el priísmo yucateco está consciente de la transformación que han sufrido en estas últimas elecciones, por lo cual ahora el objetivo es claro,su interés en que la autoridades emanadas del partido cumplan sus compromisos cabalmente con la sociedad.