Histórica inversión para el deporte en Progreso

PROGRESO.– Con una inversión histórica en infraestructura deportiva por más de $12.5 millones de pesos, el Ayuntamiento de Progreso que encabeza el alcalde Julián Zacarías Curi, inició este viernes con los trabajos de construcción de la nueva Unidad Deportiva Progreso, que funcionará en los terrenos de la antigua unidad Víctor Cervera Pacheco, ubicada frente a la reserva ecológica de El Corchito, a la altura de la calle 46.

El proyecto, que promete marcar un antes y un después en lo que respecta a infraestructura deportiva en este municipio, aprovechará esos terrenos que hoy están en el abandono para convertirse en una unidad deportiva de primer nivel que albergará, por vez primera, diversas disciplinas deportivas como fútbol infantil, béisbol infantil, calistenia, básquetbol, crossfit, vólibol de playa, Fut 7, Tochito, Hockey sobre pasto, boxeo, ping pong y ajedrez, entre otros.

INVERSIÓN TRIPARTITA…

En entrevista con ProgresoHoy.com, el periódico del puerto, el Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Progreso, Luis Castro Naal, informó que los trabajos deben durar poco más de cuatro meses en dos etapas, iniciando ahora en diciembre y concluyendo en abril de 2023. Ambas etapas se ejecutarán y concluirán en ese mismo tiempo. La primera fase inició hoy y la segunda fase arranca en enero-febrero de 2023.

Detalló que la nueva unidad contará con espacios totalmente nuevos, y únicamente se rehabilitará el auditorio de box, al que se le agregarán dormitorios y más espacios para otras disciplinas.

Explicó que en los trabajos de la primera etapa, se invertirán $8.772,776.36 MDP, de los cuales el Gobierno de Yucatán aportará unos $4.3 MDP, el Ayuntamiento de Progreso participará con $2.5 MDP y la empresa privada Grupo Logra, participará con $1.9 MDP.

En la primera fase se demolerá la infraestructura abandonada existente y se construirá la mayor parte de nuevos espacios deportivos para diferentes disciplinas, incluyendo un anfiteatro para eventos, andador perimetral, iluminación y servicios diversos.

La segunda fase, según se informó, se realizará con una inversión de $3.7 MDP y se centrará en la rehabilitación del gimnasio de boxeo y la construcción de espacios complementarios como dormitorios y otras áreas.

BANDERAZO…

En la ceremonia oficial de inicio de obras, se informó que los trabajos de la primera etapa estarán a cargo de la constructora Urbamex, representado por el C.P. Jorge Carlos Herrera Correa, y en cuya representación asistió Enrique González.

La segunda etapa se licitará en enero del próximo año.

En el evento también estuvo Raúl Asís Monforte González, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Yucatán, Carlos Sáenz Castillo, Director del IDEY Estatal, así como Jorge Cruz Canto, representante de Grupo Logra y el Director de Deportes del Ayuntamiento de Progreso, David Escalante Echeverría.



DESTACAN GESTIONES DEL ALCALDE JULIÁN ZACARÍAS…

En el evento, el alcalde Julián Zacarías Curi fue reconocido por su trabajo de gestión para lograr estas inversiones en beneficio de Progreso, pues se recordó que esta obra nunca antes se había realizado.

El propio edil también comentó a los asistentes cómo se realizará esta obra de $12.5 MDP, cuando el presupuesto anual del municipio es de apenas $24 MDP.

Explicó que hizo las gestiones ante Grupo Logra, destacando el apoyo de su director, Juan Manuel Díaz Roche, y luego gestionó ante el gobernador Mauricio Vila para conseguir otra parte del proyecto, señalando que el Ayuntamiento también aportaría recursos.

«El resultado es ese, siempre buscamos cómo sí hacer las cosas, y así lo logramos y ahora será una realidad», comentó.

El alcalde añadió también que el miercoles estarán iniciando otra obra importante en el campo deportivo de Chuburná Puerto. Ahora va a quedan de primera como la unidad deportiva de Chelem. Tenemos inversión de punta a punta, a todos les está tocando y les estamos dejando un legado», dijo.

El edil señaló que en Chuburná Puerto, el Ayuntamiento logró que el dueño del campo -que por usos y costumbres estaba a nombre de un particular- lo donara al Ayuntamiento, y me comprometí a buscar los recursos para hacerles su unidad deportiva: la sociedad se unió, la iniciativa privada se unió y logramos hacerlo realidad.

(Cabe recordar que en Chicxulub Puerto, el año pasado se intentó hacer algo similar, pero los habitantes se opusieron a la obra y no donaron el campo deportivo al Ayuntamiento y se perdieron los recursos para esa comunidad).

El alcalde Julián Zacarías comentó que en Chuburná Puerto, se invertirán casi $6 MDP, lo que según dijo, serán obras de calidad para toda la comunidad.



DIRECTOR DE DEPORTES, PIEZA CLAVE…

Además del reconocimiento hacia el alcalde, en el evento se comentó que el trabajo que viene realizando el actual director de deportes, David Escalante, ha sido también pieza clave para el impulso de la actividad deportiva en Progreso que hoy se verá beneficiada con nuevas obras y proyectos de infraestructura.

El presidente de la CMIC también reconoció el trabajo realizado por el alcalde Julián Zacarías para lograr estas inversiones, mediante gestiiones ante el gobierno estatal y la iniciativa privada.

El Director de la escuela Piratas FC de fútbol, en representación de los deportistas de Progreso, también agradeció por el inicio de la nueva obra, pues sus pupilos y deportistas de otras disciplinas, ahora contarán con un espacio digno para la formación deportiva. (ProgresoHoy.com)



