Hospitalizan al ex alcalde Pepe Blanco por Covid-19

PIDEN UNA CADENA DE ORACIÓN Y HASTA OFRECEN UNA MISA POR SU PRONTA RECUPERACIÓN / SU ESPOSA CARMEN ORDAZ INFORMA QUE ESTARÁ EN AISLAMIENTO PARA EVITAR CONTAGIAR, PUES SE ENCUENTRA EN PRECAMPAÑA POR EL II DISTRITO ELECTORAL FEDERAL

PROGRESO.– El ex alcalde y ex diputado José Luis Blanco Pajón, popularmente conocido como Pepe Blanco, se encuentra hospitalizado en una clinica de la ciudad capital luego de dar positivo a Coronavirus Covid-19.

El ex alcalde, según trascendió, dio positivo a la enfermedad el pasado martes 2 de febrero, cuando comenzó a sentir los síntomas del virus. Por tal motivo, decidió aislarse como marcan los protocolos sanitarios.

Poco después, como medida de prevención, decidió internarse en una clínica de Mérida, para continuar con su tratamiento médico.

Algunas versiones señalan que se encuentra delicado de salud, mientras que otras amistades señalaron que está estable y convaleciendo por la enfermedad.

SU ESPOSA YA SUPERÓ EL COVID…

Su esposa, la también ex diputada y ex candidata del PRI a la alcaldía de Progreso, Carmen Ordaz Martínez, ya estuvo enferma de Covid semanas atrás y luego de superar la enfermedad continuó con sus actividades proselitistas de precampaña como precandidata del PAN a diputada del Distrito 02 Electoral, con cabecera en Progreso.

Como se sabe, Carmen Ordaz dejó las filas del PRI para sumarse al PAN como Subsecretaria en el gabinete de Mauricio Vila Dosal con el fin de debilitar aún más al PRI en este puerto.

Como precandidata del PAN a diputada por el 02 Distrito Electoral, Carmen Ordaz contenderá frente a la todavía priista María Ester Alonzo Morales, quien busca reelegirse en esa demarcación federal.

MISA Y CADENA DE ORACIÓN…

Ayer en redes sociales, familiares del ex edil pidieron una cadena de oración por la salud de Blanco Pajón y este domingo incluso se ofreció una misa para pedir por su pronta recuperación.

La misa fue transmitida en un Facebook Live por el Pbro. Fausto Guadalupe Castillo Pereyra, quien ha prestado sus servicios en Progreso y que actualmente es párroco de San Juan Bautista, en Abalá.

Durante la misa, el Pbro. Fausto pidió por la salud del ex alcalde, entre otras personas.

CARMEN ORDAZ, DE NUEVO EN AISLAMIENTO…

Por la noche de este domingo, Carmen Ordaz, precandidata del PAN a una diputación federal, informó a través de sus redes sociales que estará en aislamiento luego de realizarse este día una prueba para descartar la presencia del virus. Aunque se sabe que tuvo la enfermedad, se ha realizado nuevamente la prueba luego de que su esposo diera positivo esta semana. (ProgresoHoy.com)