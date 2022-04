Hoteleros yucatecos fincan esperanzas en la Semana Santa

El panorama es favorable, considerando los avances del país en el semáforo epidemiológico.

La reactivación del sector turismo en la entidad comienza a notarse en Mérida y otros municipios, donde la ocupación hotelera en el mes de febrero alcanzó 48 por ciento.

Mérida.-Los empresarios del sector hotelero ya están preparados para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, que va del 8 al 24 de abril, ya que el panorama es favorable, considerando los avances del país en el semáforo epidemiológico, que permite a las familias mexicanas mayor seguridad para salir a un reencuentro con los destinos de México.

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán, Juan José Martín Pacheco, destacó que la reactivación del sector turismo en la entidad comienza a notarse con el incremento de visitantes en Mérida y otros municipios, donde la ocupación hotelera tuvo un repunte en el mes de febrero pasado, al alcanzar 48 por ciento, superior en 24.45 por ciento al mismo período de 2021.

Por ello, consideró que las expectativas a partir del viernes 8 hasta el 24 de abril son muy optimistas para los empresarios hoteleros de los diferentes puntos turísticos del estado.

“Por las condiciones del semáforo epidemiológico y el avance en el refuerzo de las vacunas contra el Coronavirus se observará en las vacaciones de Semana Santa y Pascua una mayor afluencia de visitante en los principales destinos de Yucatán, principalmente en las playas y ciudades coloniales”, subrayó.

El presidente de la AMHY, puntualizó que de acuerdo a cifras de 61 hoteles afiliados, en el segundo mes de este año los negocios del ramo de Mérida promediaron en 4 mil 287 habitaciones, 47 por ciento, mientras que en el interior, en 665 habitaciones de 29 centros de hospedaje la cifra fue de 48.94 por ciento.

De manera particular, Valladolid fue el municipio con la tasa de ocupación más alta en febrero, con 66.35, seguido de Izamal54.33 por ciento, Mérida 47 por ciento, destinos de playa 36.51 por ciento y Chichén Itzá 34.21 por ciento.

Con esto, dijo, el sector hotelero de Yucatán tiene un repunte que no registraba desde el 2019, año previó a la pandemia, en que se tuvo una ocupación muy positiva, lo cual da confianza en lograr un período de vacaciones de Semana Santa y Pascua con cifras mayores a las que se registró en estos primeros meses del año.

“Hoy, vemos que el sector turismo empezó a repuntar, y eso es buenas noticias, pues al llegar más visitantes, nacionales y extranjeros, incrementa la ocupación de cuartos de hotel, con beneficio no solo para esos negocios, sino para otros vinculados a esta actividad, como son tiendas de artesanías, restaurantes, tours operadores, arrendadoras de autos, entre otros, lo cual hace que la derrama llegue a todos los destinos de Yucatán”, asentó.

Martín Pacheco indicó para recabar las estadísticas de este año se amplío el número de hoteles para el muestreo, en comparación con 2021, y en el caso de Mérida se pasó de 53 a 61 hoteles y en el interior del estado de 24 a 29 hoteles, para un total de 90 con 4 mil 952 cuartos en este 2022, superior a los 77 del año pasado y 4 mil 381 habitaciones.