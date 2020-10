Impiden arranque de obras de Sedatu en Chicxulub Puerto

UN GRUPO DE HABITANTES SE MANIFIESTA CONTRA LA OBRA Y NO PERMITE EL INICIO DE LOS TRABAJOS EN LA COMISARÍA, INTERVIENEN POLICÍAS / INSISTEN EN QUE EL PROYECTO DEL MERCADO SE AMPLÍE PARA DAR CABIDA A LOS COMERCIANTES AMBULANTES DEL PARQUE / LOCATARIOS REITERAN QUE ESTÁN A FAVOR DEL PROYECTO Y TEMEN QUE LA OBRA SE PIERDA POR EL PROCEDER DE UN GRUPO DE PERSONAS ENCABEZADAS POR EL COMISARIO /



PROGRESO.– Vecinos denunciaron esta mañana que el comisario de Chicxulub Puerto, Carlos Leon Zapata (a) Charly y un grupo de gente, entre pescadores y comerciantes ambulantes impidieron el inicio de los trabajos de construcción del mercado y parque principal de esa comisaría.

Los trabajadores contratados por la Sedatu estaban colocando desde temprano las vallas para delimitar la obra alrededor del parque, pero según los vecinos, el comisario llamó gente a la que les dijo que la obra no se debe hacer y comenzaron a retirar el tapiado.

Esto generó la intervención de la policia estatal, municipal y la guardia nacional. Además se activó la sirena de la ambulancia de la comunidad, lo que atrajo la presencia de mas personas para ver lo que sucedía. Habitantes temen que con este tipo de bloqueos la obra ya no se realice y Chicxulub pierda los beneficios de este proyecto del gobierno federal.

Policías antimotines formaron una valla, para tratar de contener al grupo de manifestantes.

Como se sabe, el comisario promueve que el proyecto del mercado se amplíe para dar espacios a más de 30 comerciantes ambulantes, cuando la obra solo considera un menor número de espacios para los locatarios fijos del mercado de esa comisaría.

Los propios locatarios que hoy ocupan el mercadito (12 locatarios) manifestaron en días pasados que ellos sí están a favor de la obra, pero el movimiento del comisario y ambulantes se opone al plan argumentando, pues piden más espacios. Según han señalado, el parque no requiere remodelación, pues fue remodelado en la pasada administración y en el caso del mercado exigen más locales para instalar a todos.

El tema ha dividido a los habitantes de Chicxulub Puerto, muchos de los cuales no están informados y otros simplemente han decidido no opinar por temor a ser atacados en las redes sociales como ha pasado con quienes apoyan la realización de las obras.

El dinero que Sedatu está destinando para estas obras de Chicxulub Puerto y las comisarías forma parte del Programa de Mejoramiento Urbano de esa dependencia federal. Las obras fueron licitadas por la federación y las empresas también fueron contratadas por la federación. El Ayuntamiento y el Gobierno Estatal gestionaron los recursos. En Progreso se realizan otras dos obras de ese mismo Programa de Mejoramiento Urbano, un museo y un parque de playa y en las comisarías de Chelem y Chuburná también se realizan otros proyectos con dinero federal.



TRES DETENIDOS…

Vecinos de la comunidad dieron a conocer que luego de la manifestación, la Policía Municipal detuvo a tres habitantes de la comunidad, lo consideraron una detención ilegal, pues solo estaban tomando fotografías en el sitio. El contratista de Sedatu fue quien pidió el apoyo para la detención, pues dijo que él no es un funcionario público y no había motivo para que le tomen fotos.

En el lugar, comerciantes ambulantes que exigen un local en el nuevo proyecto, se reunieron con su asesora, la morenista Dariana Quintal, quien les dijo primero que la obra «no una obra del presidente de la república, esto es una situación local que debe arreglarse en tiempo y forma», luego les dijo que «el presidente de la República ya está enterado» y hasta les indicó que «la obra no puede iniciar hasta que Sedatu nos de luz verde», entre otras cosas, según aparece en uno de los vídeos difundidos este día. (Lo anterior debido a que la asesora y el comisario, viajaron a la capital del país para solicitar una revisión del proyecto ante la Sedatu, aunque en esas reuniones les informaron que el proyecto ya no podía modificarse, pues ya el proyecto ya está licitado y los recursos ya fueron asignados.)

También señaló que estas obras son «bien intencionadas», pero que antes de ejecutarlas hay que consultarlo con el pueblo. Vecinos incluso consideraron que hay otros terrenos para hacer el proyecto, incluso en terrenos de la ciénaga que pueden rellenarse.

Algunos habitantes acusaron al alcalde Julián Zacarías de querer imponerles la obra (cuando el proyecto es completamente federal. El Ayuntamiento fue gestor del recurso).

La asesora también les dijo que la obra no puede realizarse y que esperarían a que la constructora retire todos sus equipos, personal y maquinaria.

Los presentes exigieron que la constructora no se lleve nada hasta que liberen a los detenidos.

El grupo encabezado por el comisario exige, entre otras cosas, la modificación del proyecto para incluir, no solo a los locatarios fijos, sino también a los ambulantes.

Ciudadanos señalaron que varios locatarios tienen varios locales en el nuevo proyecto. Mientras que los locatarios fijos precisaron que si es así, es porque a lo largo de los años empezaron con un local y fueron comprando otros espacios para crecer sus establecimientos y ahora no les pueden negar el tener espacios más amplios, pues lo han trabajado.

También se sabe que el proyecto dará lugar a seis comerciantes ambulantes, a los más antiguos, pero no es posible incluir a todos, considerando que la mayoría no trabaja durante todo el año, es decir, son temporales.

Mientras tanto, la obra que ya cuenta con licitación y recursos para su ejecución, aún no puede arrancar formalmente. (ProgresoHoy.com)