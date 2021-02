Impulsa Mauricio Vila construcción de nuevos planteles en Ciudad Caucel

MÉRIDA.– El Gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, acudieron a supervisar la construcción de una nueva escuela de preescolar en el fraccionamiento Gran Herradura Norte de Ciudad Caucel, obra que además de atender las necesidades de educación de este complejo habitacional y fortalecer la infraestructura educativa, también impulsa la dinámica económica mediante la generación de empleos.

Vila Dosal y Barrera Concha recorrieron los trabajos de edificación de este nuevo colegio, el cual forma parte de los 3 planteles de nivel preescolar y 1 de primaria que se levantan en este polígono habitacional, en los que el Gobierno del Estado invierte 21.9 millones de pesos y cuyos terrenos fueron donados por el Ayuntamiento de Mérida.

Acompañado de la titular de la Secretaría de Educación del estado (Segey), Loreto Villanueva Trujillo, el Gobernador recordó que el compromiso hecho en conjunto con las autoridades municipales de la capital yucateca es construir 5 nuevas escuelas en esta zona, de las cuales 4 ya están en proceso y una más comenzará este año a levantarse.

El objetivo es tener instalaciones listas para que, cuando las condiciones epidemiológicas por el Coronavirus lo permitan, los estudiantes puedan volver a las clases presenciales en las mejores condiciones, afirmó Vila Dosal.

En la visita a esta obra, el Gobernador y el alcalde meridano conversaron con los trabajadores de la construcción, entre los que se encontraba Irvin Iván Chablé Yam y Juan José Keb Mut, originarios de Tekax y Halachó respectivamente, quienes gracias a esta obra ya cuentan con empleo e ingresos seguros, luego de atravesar diversas dificultades a causa de la emergencia sanitaria.

Chablé Yam, quien habita en la comisaría tekaxeña de Cepeda Peraza, externó que, desde el inicio de la pandemia, él y su familia sufrieron varias afectaciones, que luego empeoraron debido los fenómenos naturales que causaron estragos en el estado el año pasado, sobre todo su comunidad, en donde se registraron inundaciones.

El albañil comentó que cuando la emergencia sanitaria comenzó, laboraba en dos sitios de construcción, de los cuales uno paró completamente por lo que perdió su empleo, y en el otro, recibió apoyo económico por parte de sus empleadores, pero conforme la pandemia avanzó, dicha ayuda se terminó.

“Por eso, cuando no había dinero, me iba a trabajar al campo con mi papá. Pasamos tiempos difíciles, pero afortunadamente, nos llegaron las despensas que repartió el Gobierno del Estado. Si no hubiésemos recibido eso, la situación habría sido más complicada porque, además de la pandemia, nos cayeron las tormentas tropicales y huracanes que causaron muchas afectaciones donde vivo”, informó Irvin Iván.

El también padre de familia, de 20 años de edad, explicó que se siente dichoso de contar con empleo e ingresos seguros al trabajar en esta obra de inversión pública, luego de pasar momentos muy complicados que mermaron sus ingresos y forma de trabajo.

“Me siento afortunado porque ahora tengo la oportunidad de salir a trabajar, en comparación con otros compañeros que son mayores y debido a la emergencia sanitaria no pueden salir por los riesgos que eso implica. A mí me ha beneficiado de muchas formas, porque recibimos un ingreso para llevar lo necesario a la casa, para atender a la familia y eso me hace sentir más tranquilo, en comparación a la desesperación que sentía el año pasado cuando llegó la pandemia”, externó.

En el sitio de construcción ubicado en Gran Herradura Norte, el Gobernador en presencia de la titular de la Secretaría de Educación del estado (Segey), Loreto Villanueva Trujillo, constató el 90% de avance de esta obra, la cual es parte de los 3 preescolares y 1 primaria que el Gobierno del Estado construye en este polígono habitacional, con una inversión de 21.9 millones de pesos. En ellas, se generan 160 empleos, entre directos e indirectos.

Al presentar a Vila Dosal y Barrera Concha detalles de la obra, el director del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica del estado (Idefeey), Luis Jorge Montalvo Duarte, detalló que en este sitio, con una inversión de 4.6 millones de pesos, se edifican 3 aulas, instalaciones para la Dirección, baños para alumnos y alumnas, así como área de juegos para los menores que asistirán a ella, una vez que las condiciones epidemiológicas de la pandemia lo permitan.

Asimismo, Montalvo Duarte agregó que, como parte de las innovaciones implementadas, en ésta y en las demás escuelas de nueva creación en la zona de Ciudad Caucel, el plantel escolar tendrá botones de alerta conectados directamente a la Dirección para atender cualquier emergencia que pudiera surgir entre los alumnos que asistirán a este nuevo espacio educativo.

Otro de los trabajadores beneficiados con esta construcción es Juan José Keb Mut, quien le explicó al Gobernador y alcalde meridano que desde que comenzó a trabajar en el sitio se siente más aliviado y esperanzado, ya que con los ingresos que obtiene puede llevar alimentos y cubrir las necesidades de su hogar que se ubica en el municipio de Halachó, luego de sufrir carencias por la falta de empleo ocasionada por la emergencia sanitaria.

“En mi familia nos vimos afectados por la pandemia, pero por fortuna pude encontrar algunos trabajitos que nos ayudaron a seguir adelante, aunque con algunas dificultades. Además, también me iba al campo para obtener un poco de alimento, que era lo más importante para darle a mis hijos y esposa. Comencé a trabajar en esta obra y me siento bien, porque gracias a eso estoy llevando lo necesario para mi familia y cubriendo los gastos que surgen. Poco a poco nos vamos recuperando”, relató el hombre.

A través de estas obras de inversión pública para la creación de nuevos espacios educativos, el Gobierno del Estado reitera su compromiso con las familias yucatecas para ampliar la oferta educativa, la creación de empleo y la reactivación económica, para con ello seguir cambiando a Yucatán.

Durante el recorrido de supervisión, el Gobernador también estuvo acompañado del secretario del Ayuntamiento de Mérida, Alejandro Ruz Castro, así como de los regidores meridanos, Karem Achach Ramírez y Gonzalo Puerto González.