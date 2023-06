Inaugura Morena nuevas oficinas en Progreso

ESAÚ VELÁZQUEZ ENCABEZA EL ACTO ACOMPAÑADO DE LÍDERES DE MORENA / EL PREDIO DE LAS NUEVAS OFICINAS, LIGADO A LA SÍNDICO DEL PAN EN ÉSTE PUERTO /

PROGRESO.– En un evento realizado anoche en éste puerto, dirigentes de Morena en Yucatán encabezados por la presidenta estatal, Alpha Tavera Escalante, inauguraron las nuevas oficinas de la Secretaría de Organización del partido en el municipio, en un predio ubicado en la calle 80, entre 33 y 35, a solo unos metros del palacio municipal.

Además, de inaugurar las nuevas oficinas ubicadas en el Centro de Progreso, en otro evento realizado anoche mismo en el restaurante La Antigua, se dio el banderazo de salida a los coordinadores territoriales de Morena para iniciar visitas de casa en casa para promover los ideales de la 4T.

En las nuevas oficinas, según se informó, despachará el actual Secretario Estatal de Organización de Morena, Martín Esaú Velázquez Sosa y el personal encargado de coordinar los trabajos territoriales para impulsar la Cuarta Transformación en éste municipio.

En el evento se contó con la presencia de varios dirigentes morenistas y funcionarios de la 4T invitados, como la senadora Verónica Camino Farjat; Mariana Cruz Pool, Directora de la Oficina de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Yucatán y Rogerio Castro Vázquez, Secretario General del Infonavit. También asistió el comisario de Flamboyanes, Carlos Eduardo Sosa Noyola.

Para el evento al que asistieron unas 300 personas también movilizaron gente de Progreso y comisarías para traer a simpatizantes del movimiento.

LAS NUEVAS OFICINAS DE MORENA, EN PREDIO VINCULADO A FAMILIA DE FUNCIONARIA PANISTA…

La inauguración de las nuevas oficinas de Morena en el citado predio de la calle 80 ha generado muchos comentarios en el ámbito político en ésta ciudad, pues es de todos sabido que la casa es propiedad de Antonio Novelo Bargas, esposo de la actual Síndico panista del Ayuntamiento de Progreso, Patricia Rosado González. (Patricia Rosado, a su vez, es prima del actual diputado local del PAN, Erik Rihani González).

En éste puerto se sabe que Novelo Bargas ha estado muy activo en Morena, apoyando las actividades de la 4T y en especial a Esaú Velázquez, de modo que todo parece indicar que buscan “amarrar” posibilidades en la política por todos los frentes posibles.

Así las cosas, los ciudadanos de Progreso comentan que para algunos no importan los partidos ni los colores, sólo los beneficios y negocios que puedan lograr al amparo del poder político.

Y para muestra otro botón: muchos se preguntaron porqué Morena rentó otro predio en el Centro de Progreso, cuando el secretario estatal de organización de Morena, Esaú Velázquez es propietario de un predio en el Centro de la ciudad, a espaldas del palacio municipal, en la calle 82, entre 31 y 33.

En el pasado, Esaú instaló ahí oficinas de campaña del PRI, cuando fue coordinador de la entonces priista Carmen Ordaz (quien perdió la elección y luego se pasó al PAN), pero el local lo tiene actualmente rentado.

Según se sabe, el morenista le renta su local a la Notaría número 113 de Progreso, cuyo titular es el licenciado Rolando Bello Mejía, sobrino del ex gobernador tricolor Rolando Zapata Bello, actual Secretario de Alianzas Políticas del PRI nacional.

En este mundo de políticos que apoyan ó buscan estar en varios partidos al mismo tiempo, también está el caso de la familia Maga-Alonzo, pues Enrique Magadán y María Ester Alonzo, quienes fueron ex alcaldes y ex diputados por el PRI, ahora apoyan a su hija María Esther Magadán Alonzo para buscar un cargo de elección por Morena. “La Chelita” Magadán fue presentada recientemente como presidenta del Comité SUMA Construyendo Sociedad, de apoyo a la Dra. Claudia Sheinbaum y la 4T, de cara al proceso de electoral de 2024.

La joven asumió el liderazgo de ese organismo ligado a Morena luego de haber asistido con sus papás a la toma de protesta del nuevo presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra.

Ayer sábado, su papá, el ex alcalde y ex diputado Enrique Magadán Villamil, participó en el mítin del PAN realizado en el Rancho San Pedro, donde abrazó y saludó a Liborio Vidal Aguilar y al alcalde Julián Zacarías Curi. (ProgresoHoy.com)

