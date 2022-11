Inauguró el Gobernador Mauricio Vila Dosal el Festival Internacional de las Luces (Filux) 2022

-Familias yucatecas comenzaron a disfrutar de esta fiesta cultural que adorna principales puntos de la ciudad con grandes obras internacionales con el uso de luz.

MÉRIDA.– Yucatán se convirtió en el escenario perfecto de grandes obras de arte realizadas con luz, proyecciones led, video mapping y caminos de luz al inaugurar el Gobernador Mauricio Vila Dosal el Festival Internacional de las Luces (Filux) 2022 que, por primera vez, además de Mérida llegará a Tekax y Valladolid para el disfrute de más familias yucatecas.

Desde el patio central de Palacio de Gobierno que durante este festival resguarda la pieza “Museum of the moon”, una luna que mide 9 metros de diámetro realizada por un artista de Reino Unido con una impresión real 3D del satélite natural y junto con el Fundador del Filux Yucatán, David di Bona, Vila Dosal realizó el corte de listón inaugural de este evento.

Al tomar la palabra, el Fundador del Filux Yucatán, David di Bona, indicó que ésta es una noche muy significativa para nosotros después de dos años de no realizarse eventos masivos a causa de la pandemia por Coronavirus, por primera vez, un festival de esta magnitud se realiza en 3 ciudades de un mismo estado a petición del Gobernador.

“Agradecemos al Gobernador por llevar el arte a los rincones de Yucatán con este importante festival”, indicó.

Ante yucatecas y yucatecos que comenzaron a disfrutar del Filux esta noche, el Gobernador aseguró que la descentralización del arte y la cultura es un paso hacia adelante como parte de las acciones que se realizan para lograr la transformación de Yucatán.

“En Yucatán no hay ciudadanos de primera ni segunda, aquí todos somos iguales y así como estamos llevando empleos a todos, también seguiremos llevando el arte y la cultura a los rincones del estado”, aseveró Vila Dosal.

Vila Dosal recordó a los ciudadanos que para que la gente tenga la oportunidad de disfrutar de este espectáculo, estará 11 noches en Yucatán. “Hoy empezamos en Mérida y estará hasta el 27 de noviembre; en Valladolid, del 1 al 4 de diciembre y en Tekax, del 8 al 10 de diciembre de 6 de la tarde y lo extenderemos una hora más, hasta las 12 de la noche”.

Así que sigamos entre todos trabajando en equipo porque los mejores resultados siempre los logramos estando unidos y vamos a seguir haciendo los cambios que Yucatán necesita para lograr su mejor transformación, concluyó el Gobernador.

Posteriormente, acompañado del artista de Reino Unido, de la escultura luminíca de la luna, Luke Jerram, Vila Dosal realizó un recorrido por las obras que se están exponiendo como 5 piezas de conejos inflables de gran tamaño que le han dado la vuelta al mundo, y el videomapping en la catedral de Mérida, donde disfrutó junto con las y los yucatecos de este festival.

Para el disfrute de las familias yucatecas, se tendrá un paquete de 24 obras de arte con el uso de luz con proyecciones, video mapping, esculturas de luz, instalaciones, iluminación arquitectónica, caminos de luz, cine, entre otras más que estarán a lo largo de un camino de luz en cada municipio donde se presentará.

A través de una inversión estatal de 11 millones de pesos, este festival impulsará el turismo en el estado y permitirá promocionar otras partes de la entidad. Se presentarán obras de artistas nacionales tituladas como Museum of the moon, Mandala labrador, Mandala Naya and Mandala Perrier; Intrude, Lo fortuito, Ecos, Pájaro toh, Viviendo la luz, Life, Tradición que ilumina, Ataraxia, Faro, Lepidopter, Mana, Ausencia, Caminantes, Global rainbow, Solar flare, Primitivo, Lluvia, sol y refracción; En el sendero de un jardín rocoso, El jardín secreto, Alienación, Te quiero mucho, Rapitichiemih, Niños de dulce, además de iluminación arquitectónica, e intervenciones comunitarias.

Así como el arcoíris global que mide 30 kilómetros de distancia y zonas lumínicas con las que los asistentes podrán interactuar.

Se estará informando con tiempo a la ciudadanía sobre los diversos cierres de calles que se realizarán en las 3 localidades contempladas para que este espectáculo sea con mayor seguridad y orden para el disfrute de los asistentes. Toda la información acerca de las fechas, obras y mapas de cada municipio está disponible en la página web www.filux.info.