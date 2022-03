INE llevó a cabo el Primer Foro Nacional sobre Revocación de Mandato

MÉXICO.– Simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador y críticos polarizaron posturas durante el Primer Foro Nacional sobre Revocación de Mandato, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El presidente del Consejo General del organismo, Lorenzo Córdova, recordó que el proceso es un derecho ciudadano consagrado en el artículo 35 de la Constitución, y los foros de difusión serán fundamentales para que los ciudadanos acudan a las urnas el 10 de abril.

Gilberto Solano, dirigente del Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa), expuso que “hoy los mexicanos tenemos una oportunidad: despedir a este señor. Cruza la izquierda, tacha la izquierda que acabó con Venezuela, que acabó con Cuba (…) López [Obrador] en el fondo es un traidor que está reprobado y los mexicanos tenemos una oportunidad de quitarlo”.

La youtuber y exaspirante a diputada por Morena Juncal Solano defendió las políticas del Presidente y dijo que “hoy las obras son del pueblo y para el pueblo, aunque la mafia del poder se defienda con uñas y dientes, con montajes y con amparos, estoy segura de la confianza a nuestro Presidente, la confianza de siete de cada 10 mexicanos [que] lo apoyaremos para que su mandato continúe”.

Natalia Vidales, activista social y directora de la revista Mujer y Poder, apuntó: “Estoy a favor de la revocación; primero, porque es un ejercicio constitucional que, considero, es un deber ejercer; segundo, porque nos permite evitar de manera pacífica y legal que el Presidente continúe en el poder y termine por destruir nuestra democracia”.

El analista político e investigador de la UNAM Julián Atilano respaldó al Mandatario y argumentó que “la libertad de expresión está garantizada, los apoyos sociales están garantizados y una democracia no va a ser válida, (…) no va a ser sustantiva, si no hay apoyos, y en este gobierno sí hay apoyos”.

A inicio del foro, que fue moderado por Pamela Cerdeira, Córdova Vianello expuso que éste contribuirá a que la ciudadanía tenga más información para decidir y acudir a las urnas.