Inicia aplicación de segundas dosis Pfizer en Mérida a personas que faltan por completar su esquema de vacunación

La campaña de vacunación contra el Coronavirus en Yucatán continúa avanzando a buen ritmo al desarrollarse este día la aplicación de únicamente la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el Coronavirus a personas que faltan por completar su esquema, en el macrocentro del Multigimnasio “Socorro Cerón” de la Unidad Deportiva Kukulcán, informó la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

Como lo informó la dependencia estatal, este día se lleva a cabo esta jornada que arrancó desde las 8 de la mañana con buena afluencia y en orden, en dicho macrocentro de vacunación, proceso que se realiza de manera coordinada entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría del Bienestar.

Durante la jornada se detectó que, al punto de vacunación se han presentado casos de personas que ya cuentan con la primera dosis de otra farmacéutica por lo que las autoridades estatales y federales exhortan a la población a no acudir sino cumple con los requisitos para evitar aglomeraciones.

Hay que recordar que para que la persona reciba la segunda dosis de la vacuna de Pfizer es indispensable que acuda con su certificado impreso de vacunación Covid-19, el cual se puede obtener en la página web https://cvcovid.salud.gob.mx. Se precisó que no se aceptarán las hojas de vacunación en las que se aplicó la primera dosis y el único documento que será válido es dicho certificado que deberá ser descargado por internet e impreso.

El Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y la Secretaría de Bienestar reiteran que no se estará aplicando vacunas a quienes no cumplan con los requisitos, por lo que se invita a no acudir si no cuentan con la documentación porque no serán vacunados y para evitar aglomeraciones.

Desde temprana hora, Antonio Medina Cimé pasó por las áreas de recepción de documentos, aplicación de la dosis y observación para completar su esquema de vacunación, lo que para él y su familia representa una dosis de tranquilidad y esperanza.

Con su certificado impreso de vacunación Covid-19 en mano, Antonio señaló que este es un día de alegría pues recibirá la dosis tan esperada.

«Con esta vacuna ya estamos al cien para combatir esta enfermedad y representa mucha tranquilidad, pues el año pasado tuve Coronavirus con complicaciones de respiración por lo que agradezco sobrevivir y recibir esta vacuna, resultado de la búsqueda del Gobierno del estado de vacunar cada vez a más yucatecos», aseguró el hombre de 53 años de edad.

Asimismo, Medina Cimé destacó la buena organización que se lleva en este macrocentro de vacunación y la civilidad y paciencia con la que la población está respondiendo a favor de que este proceso se lleve de la mejor forma.

A su vez, Rosalba May Carrillo, de 40 años, señaló sentirse muy contenta por la llegada de la segunda dosis de la farmacéutica Pfizer que representa una esperanza de seguridad ante esta pandemia para los ciudadanos.

«No había podido recibir la segunda vacuna y me sentía preocupada, sin embargo, hoy me siento contenta porque es una seguridad que nos ayuda en todos los aspectos y que como sociedad nos ayudará a sobrellevar la pandemia», comentó la mujer.

Para Rosalba, completar este día su esquema de vacunación representa una esperanza de vida, por lo que invitó a los yucatecos a aprovechar esta oportunidad que las autoridades están brindando.

«Aquellas personas que no se han decidido por vacunarse, decirles que tenemos esta gran oportunidad de vivir con una seguridad ante esta enfermedad, por lo que debemos aprovecharla y protegernos entre todos», aseguró.

Al mismo tiempo que se desarrolla esta jornada en Mérida, personas de 30 a 39 años de edad de 9 municipios del estado, continúan recibiendo la segunda vacuna contra el Coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca, en las localidades de Progreso, Ticul, Tekax, Tixkokob, Kanasín, Calotmul, Tahmek, Tixméhuac y Valladolid.