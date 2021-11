Inicia el registro de candidatos a comisarios municipales de Progreso

PROGRESO.— Las elecciones de comisarios municipales de Chicxulub Puerto, Chelem, Chuburná, San Ignacio, Flamboyanes y Paraíso, se llevarán al cabo el domingo 21 de este mes y las nuevas autoridades auxiliares entrarán en funciones el jueves 25 de este mes y concluirán su gestión el 31 de agosto de 2024.

Ayer sábado a la 1 de la tarde, el Cabildo en sesión extraordinaria aprobó por unanimidad la convocatoria para la realización de las votaciones, que serán el domingo 21 de este mes de 8 a 15 horas.

Las mesas de votación estarán colocadas en los locales de los comisariados municipales.

Luego de la sesión de Cabildo en el que se aprobó la convocatoria, el alcalde Julián Zacarías Curi, lo colocó en los estrados del palacio municipal. Desde ayer sábado quedaron abiertos los registros de los aspirantes a comisarios.

Campañas

Una vez que sea aprobada la candidatura podrán realizar sus campañas de proselitismo ajustándose a lo establecido en los puntos de la convocatoria, en la que se precisa que no representarán a ningún partido político. Las campañas concluyen el miércoles 17 de este mes.

Los habitantes de las comisarías solo podrán votar con su credencial del INE. Los resultados se darán a conocer al término de las votaciones. En caso de alteración del orden durante las votaciones el presidente de la casilla podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública.

Las constancias de comisarios municipales electos serán entregados por el alcalde a los tres días de concluidas las elecciones.

Las solicitudes de registro se recibirán de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en las oficinas del palacio municipal ante el secretario del comité de elecciones de autoridades Auxiliares y contarán con un plazo improrrogable hasta el día 10 de noviembre.

Los requisitos para postularse conforme a la ley son:

-Ser mayor de edad.

-Saber leer y escribir.

-Ser vecino de la comisaría.

-No ser propietario de expendios de bebidas alcohólicas, ni tener intereses en esa clase de negocios.

-No haber sido sentenciado por la comisión de delitos calificados como graves.

-No haber sido sancionado por actos de corrupción o inhabilitado para ocupar cargos públicos.

-No desempeñar actividades comerciales o laborales que impidan el correcto desempeño del encargo.

Así mismo la solicitud de registro de los aspirantes se señalara domicilio para recibir notificación y deberá acompañarse para el propietario y suplente con la siguiente documentación.

-Acta de nacimiento

-Copia de la credencial de elector.

-Carta bajo protesta de decir la verdad escrita a puño y letra del interesado donde declare que sabe leer y escribir.

-Carta vecindad actualizada, donde acredite al menos 6 meses de residencia, expedida por el Secretario del ayuntamiento.

-Carta bajo protesta de decir la verdad en donde declare no ser propietario de expendios de bebidas alcohólicas.

-Certificado de antecedentes no penales.

-Carta bajo protesta de decir la verdad donde declare no estar inhabilitado para ocupar cargos públicos.

-Dos fotografías recientes tamaño infantil.