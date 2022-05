Inicia formalmente temporada de lluvias en Yucatán

Las actualizaciones de los pronósticos muestran cambios interesantes en el escenario de una posible amenaza ciclónica para la región, además de que sugieren que en definitiva estaríamos entrando de manera formal a la temporada de lluvias en la zona peninsular desde este fin de semana, sobre todo por el patrón atmosférico ya establecido.

Análisis meteorológicos recientes muestran la llegada de una onda tropical a la región de Centroamérica, misma que en las próximas horas estará interactuando con una vaguada inducida y zona de convergencia intertropical. Esto dará origen a un incremento significativo en la vorticidad e inestabilidad, propiciando significativa convergencia de humedad desde el Pacifico y Caribe dicha zona. En este sentido, se estaría gestando un Giro Monzónico Centroamericano.

Dicho giro se mantendrá sobre la región de Centroamérica en lo que resta de la semana y probablemente hasta la semana entrante, generando lluvias torrenciales. Su extensa circulación también influirá en la región de la Península de Yucatán y estados del sureste de la República Mexicana, donde también podría propiciar lluvias importantes desde este fin de semana.

Anteriormente, las predicciones meteorológicas señalaban que este giro podría desencadenar la formación de algún ciclón tropical sobre el Caribe o Golfo de México. No obstante, las posibilidades se redujeron significativamente, ya que la dorsal del Atlántico se está fortaleciendo, y estaría empujando a las bajas presiones a la zona continental de Centroamérica, lo cual evitaría su desarrollo por no ubicarse sobre el mar. En todo caso es importante seguir vigilando y no bajar la guardia.

Inicio formal de la temporada de lluvias

Aunque por el momento las posibilidades de amenaza ciclónica disminuyen, las tendencias muestran que los patrones troposféricos en la zona del Golfo de México, Centroamérica, Caribe y Pacífico Oriental estarán influenciadas por un extenso giro monzónico centroamericano. Esto mantendrá constante el potencial de precipitaciones en dichas regiones, además de que no se descarta que para el mes de junio se presente la probabilidad de alguna formación ciclónica.

Recordemos que esta temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico se prevé sea más activa de lo normal, por lo que es importante no confiarse y mantenerse al tanto de cualquier amenaza ciclónica en la zona.