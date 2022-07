Inicia la entrega de apoyos del programa «Cero Hambre» del DIF, en Progreso y comisarías

PROGRESO.– El alcalde Julián Zacarías Curi encabezó la entrega de apoyos correspondientes al Programa de Asistencia Integral en Alimentación «Cero hambre», que se lleva a cabo el DIF Estatal en coordinación con el DIF Municipal tanto en la cabecera como en sus comisarías.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de la cancha techada de Chicxulub Puerto, en donde adultos mayores y personas con alguna discapacidad, recibieron una despensa con productos alimenticios y de higiene personal, que se entrega al beneficiario una vez por bimestre durante el año.

Al respecto, el primer edil mencionó que esta actividad se replicará durante los próximos días en las localidades de Chelem y Chuburná Puerto, Flamboyanes, San Ignacio y la subcomisaría de Paraíso, así como también en Progreso.

El alcalde Julián Zacarías Curi mencionó que se entregarán un total de 1,086 apoyos que beneficiarán a 543 familias.

Durante esta entrega acompañaron al alcalde la Presidenta del DIF Municipal, Alma Rosa Gutiérrez Novelo; el director de la Unidad de Comisarías, Ricardo Jerez Obando; y el comisario de Chicxulub Puerto, Miguel Canul Durán.

Las siguientes entregas serán mañana 21 de julio, en Chuburná a las 8:00 a.m., y en Chelem a las 11:00 a.m. El viernes 22 inician en San Ignacio a las 8:00 a.m., Flamboyanes a las 10:30 a.m, y en Paraíso a la 1:00 p.m.