Inician brigadas de acompañamiento en el regreso a clases en Progreso

PROGRESO.– Autoridades estatales y munici8pales encabezaron en este puerto el inicio de las brigadas de acompañamiento de la Secretaría de Educación en el marco del Regreso Seguro a Clases.

Ayer, las autoridades visitaron colegios locales, encabezados por el alcalde Julián Zacarías Curi y el titular de la Secretaría de Educación, Liborio Vidal Aguilar.

En esta jornada visitaron el Jardín de niños «Rómulo Rozo» donde tuvieron diálogo la Mtra. Lilia De Jesús Padrón Nicolín, Directora de este preescolar, maestros y Padres de familia.

Durante el recorrido por las instalaciones la directora señaló que este regreso a clases es voluntario.

«En el presencial los alumnos acuden a clases y los días que no asisten harán tareas y podrán complementar su educación en línea o por televisión, mientras que en la no presencial los estudiantes no acuden a la escuela, los docentes monitorean el proceso de aprendizaje en dos opciones, la primera mediante orientación guiada a tutores donde se trabaja directamente con los padres de familia en tiempos y horas específicos y la segunda de educación a distancia donde el aprendizaje será en línea o por televisión». Apuntó.

El titular de la SEGEY apuntó que, por encomienda del Gobernador del Estado Mauricio Vila Dosal, las escuelas contarán con los instrumentos para la limpieza y desinfección de aulas, y si un niño o niña presentará síntomas, se suspenden las clases por 14 días, todo esto con tal de salvaguardar la integridad de los demás alumnos y docentes.

Asimismo, agradeció al presidente municipal Julián Zacarías Curi por siempre velar por la educación y trabajar de la mano con el Gobierno Estatal.