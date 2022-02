«Inimaginable» y «terrible»: así vivió mexicana en Ucrania las primeras horas de la invasión rusa

UCRANIA.– Como “inimaginable“, “terrible“, “condenable“, así calificó la profesora mexicana Rosalía Tovar las primeras horas del ataque de fuerzas militares rusas en Ucrania.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Rosalía detalló el desgaste, el miedo y la incredulidad con la que ha vivido tras la invasión de Rusia a un país que ha hecho suyo desde hace 10 años y que ahora lamenta abandonar con tan solo una maleta.

Ayer vivimos una situación terrible, condenable. Nosotros estando aquí en Ivano-Frankivsk pensábamos que no tendríamos peligro, y también sufrimos ataques. Esto no fue un ataque a la parte de Donbás como se pensaba, estaban escépticos de que se pudiera alcanzar la capital ucraniana”, declaró .

“Es inimaginable que en estos tiempos pueda haber una invasión de este tipo, había especulaciones en los últimos meses. Estábamos cansados de las noticias de que mañana nos invadieran, fueron meses de mucha tensión; teníamos esta guerra digital y no descansábamos. Lo que pasó anoche fue algo histórico, fue muy fuerte, inconcebible”, externó.

Desde hace una semana, la profesora de español se encuentra en la ciudad de Ivano-Frankivsk , a unos 500 kilómetros de Kiev, junto a un grupo de mexicanos que fueron evacuados desde hace semana, operación que fue coordinada por la Embajada de México en dicho país.

“Salí de Kiev hace casi una semana, junto con parte del personal de la Embajada mexicana cuando se nos invitó a hacer esta evacuación voluntaria hace una semana por los temores (de invasión). Yo vivo sola en Kiev y tenía miedo de quedarme sola en ese momentos. Nos evacuaron a Ivano-Frankivsk estamos a 500 kilómetros de la capital”, explicó Rosalía.

El siguiente paso es ser trasladados por tierra aL territorio rumano este sábado, donde serán recibidos por una segunda comitiva de funcionarios mexicanos

“Estuvimos aquí estos días pero teníamos planes de regresar a casa este sábado, pero evidentemente ya no va a haber una vuelta, estamos esperando para mañana salir vía terrestre de Ucrania. Nuestro intención mañana es salir vía terrestre por Hungría, ahí nuestra Embajada ya habló con la Embajada mexicana en Rumania y estarían ellos dispuestos a recogernos en la frontera para llevarnos a territorio rumano”, adujo.

Así vivió Rosalía primeras horas del ataque ruso en Ucrania

En la madrugada del jueves, la profesora originaria de León, en el estado de Guanajuato, comenzó a escuchar el sobrevuelo de aviones rusos, los cuales atacarían diversos zonas ucranianas en las siguientes horas.

“El ataque de ayer fue en todo Ucrania. Yo no pude dormir toda la noche, estuve en vela, llevo muchas horas sin dormir. Estaba hablando con una amiga y a las 4:45 h en el hotel donde estoy empiezo a escuchar cómo pasaban, sobrevolaba, avión tras avión muy fuerte, y le dije a mi amiga ‘algo está pasando, están sobrevolando muchos aviones’, contó.

Empiezo a grabar y le dije “están volando los aviones, ha comenzando la guerra”, y pensé ‘esto no puede estar pasando. No nos lo esperábamos, ha sido un vil ataque a altas horas de la madrugada mientras toda la gente dormía. Llamé a mis amistades en Kiev y les dije que los. aviones iban para allá, después a los 40 minutos, ya estaban atacando la capital, fue un momento terrible”, dijo.

Rosalía apuntó que todavía hay connacionales que no pudieron salir de la capital Kiev, y que ahora sufren por los embotellamiento que existen para salir de la ciudad.

Bombardearon los puntos estratégicos militares y los aeropuertos importantes en Ucrania. Ahora estamos en una ley marcial, no podemos salir, esto nos complica el poder salir vía terrestre, hay bastante compatriotas mexicanos que se quedaron en la capital y otras ciudades. No es fácil salir de la capital, hay nos embotellamientos enormes, toda la gente trata de salir de Kiev”, refirió Rosalía.

“Llegué a Ucrania con una maleta y tengo que salir como arrancada”

Rosalía Tovar es profesora de español en un colegio internacional, y vive en Ucrania desde hace diez años: “tengo toda una vida hecho ahí”, rememoró.

“Mi expareja es ucraniano, nos conocimos en México y eso fue hace casi más de 10 años. Por motivos profesionales, me seguí desarrollando, es un país extraordinario. Soy de León, Guanajuato, y tuve muchas facilidades para poder trabajar como profesora. Tenía un trabajo extraordinario, trabajaba en una de las mejores escuelas de Kiev, tenía una vida muy bonita”, argumentó.

“Son un pueblo bueno el de Ucrania, son extraordinarios, me han abierto las manos me han dado trabajo, me han dado de comer, Ucrania me ha dado mis mejores amigos y muchos de mis mejores momentos”, recalcó.

Tovar lamentó que, en tan solo una semana, se haya derrumbado la vida que ha venido construyendo desde hace una década.

“Puse mi vida en una maleta, he dejado mi departamento, todo lo que podido hacer con mi trabajo; todas mis cuentas, ahorros, no funciona nuestra tarjeta, no podemos sacar dinero de los bancos. Es una situación lamentable, pero yo les digo a mis papás que estoy bien y estoy viva”, declaró.

Llegué al país con una maleta, hice muchas cosas y aparentemente ahora me voy con una maleta. Me voy porque me llevan, tengo mi casa, Kiev es mi casa y tengo que salir como arrancada. Una parte de mi se va quedar aquí, espero algún día volver. Espero que todo esto se detenga”, aseveró.UCRANComo “inimaginable“, “terrible“, “condenable“, así calificó la profesora mexicana Rosalía Tovar las primeras horas del ataque de fuerzas militares rusas en Ucrania.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Rosalía detalló el desgaste, el miedo y la incredulidad con la que ha vivido tras la invasión de Rusia a un país que ha hecho suyo desde hace 10 años y que ahora lamenta abandonar con tan solo una maleta.

Ayer vivimos una situación terrible, condenable. Nosotros estando aquí en Ivano-Frankivsk pensábamos que no tendríamos peligro, y también sufrimos ataques. Esto no fue un ataque a la parte de Donbás como se pensaba, estaban escépticos de que se pudiera alcanzar la capital ucraniana”, declaró .

“Es inimaginable que en estos tiempos pueda haber una invasión de este tipo, había especulaciones en los últimos messe. Estábamos cansados de las noticias de que mañana nos invadieran, fueron meses de mucha tensión; teníamos esta guerra digital y no descansábamos. Lo que pasó anoche fue algo histórico, fue muy fuerte, inconcebible”, externó.

Desde hace una semana, la profesora de español se encuentra en la ciudad de Ivano-Frankivsk , a unos 500 kilómetros de Kiev, junto a un grupo de mexicanos que fueron evacuados desde hace semana, operación que fue coordinada por la Embajada de México en dicho país.

“Salí de Kiev hace casi una semana, junto con parte del personal de la Embajada mexicana cuando se nos invitó a hacer esta evacuación voluntaria hace una semana por los temores (de invasión). Yo vivo sola en Kiev y tenía miedo de quedarme sola en ese momentos. Nos evacuaron a Ivano-Frankivsk estamos a 500 kilómetros de la capital”, explicó Rosalía.

El siguiente paso es ser trasladados por tierra aa territorio rumano este sábado, donde serán recibidos por ouna segunda comitiva de funcionarios mexicanos

“Estuvimos aquí estos días pero teníamos planes de regresar a casa este sábado, pero evidentemente ya no va a haber una vuelta, estamos esperando para mañana salir vía terrestre de Ucrania. Nuestro intención mañana es salir vía terrestre por Hungría, ahí nuestra Embajada ya habló con la Embajada mexicana en Rumania y estarían ellos dispuestos a recogernos en la frontera para llevarnos a territorio rumano”, adujo.

Así vivió Rosalía primeras horas del ataque ruso en Ucrania

En la madrugada del jueves, la profesora originaria de León, en el estado de Guanajuato, comenzó a escuchar el sobrevuelo de aviones rusos, los cuales atacarían diversos zonas ucranianas en las siguientes horas.

“El ataque de ayer fue en todo Ucrania. Yo no pude dormir toda la noche, estuve en vela, llevo muchas horas sin dormir. Estaba hablando con una amiga y a las 4:45 h en el hotel donde estoy empiezo a escuchar cómo pasaban, sobrevolaba, avión tras avión muy fuerte, y le dije a mi amiga ‘algo está pasando, están sobrevolando muchos aviones’, contó.

Empiezo a grabar y le dije “están volando los aviones, ha comenzando la guerra”, y pensé ‘esto no puede estar pasando. No nos lo esperábamos, ha sido un vil ataque a altas horas de la madrugada mientras toda la gente dormía. Llamé a mis amistades en Kiev y les dije que los. aviones iban para allá, después a los 40 minutos, ya estaban atacando la capital, fue un momento terrible”, dijo.

Rosalía apuntó que todavía hay connacionales que no pudieron salir de la capital Kiev, y que ahora sufren por los embotellamiento que existen para salir de la ciudad.

Bombardearon los puntos estratégicos militares y los aeropuertos importantes en Ucrania. Ahora estamos en una ley marcial, no podemos salir, esto nos complica el poder salir vía terrestre, hay bastante compatriotas mexicanos que se quedaron en la capital y otras ciudades. No es fácil salir de la capital, hay nos embotellamientos enormes, toda la gente trata de salir de Kiev”, refirió Rosalía.

“Llegué a Ucrania con una maleta y tengo que salir como arrancada”

Rosalía Tovar es profesora de español en un colegio internacional, y vive en Ucrania desde hace diez años: “tengo toda una vida hecho ahí”, rememoró.

“Mi expareja es ucraniano, nos conocimos en México y eso fue hace casi más de 10 años. Por motivos profesionales, me seguí desarrollando, es un país extraordinario. Soy de León, Guanajuato, y tuve muchas facilidades para poder trabajar como profesora. Tenía un trabajo extraordinario, trabajaba en una de las mejores escuelas de Kiev, tenía una vida muy bonita”, argumentó.

“Son un pueblo bueno el de Ucrania, son extraordinarios, me han abierto las manos me han dado trabajo, me han dado de comer, Ucrania me ha dado mis mejores amigos y muchos de mis mejores momentos”, recalcó.

Tovar lamentó que, en tan solo una semana, se haya derrumbado la vida que ha venido construyendo desde hace una década.

“Puse mi vida en una maleta, he dejado mi departamento, todo lo que podido hacer con mi trabajo; todas mis cuentas, ahorros, no funciona nuestra tarjeta, no podemos sacar dinero de los bancos. Es una situación lamentable, pero yo les digo a mis papás que estoy bien y estoy viva”, declaró.

Llegué al país con una maleta, hice muchas cosas y aparentemente ahora me voy con una maleta. Me voy porque me llevan, tengo mi casa, Kiev es mi casa y tengo que salir como arrancada. Una parte de mi se va quedar aquí, espero algún día volver. Espero que todo esto se detenga”, aseveró.