Instalan señales para tratar de prevenir daños a flamencos en vías costeras

PROGRESO.– Para proteger a los flamencos que vieron afectado su hábitat debido a las inundaciones que dejaron los fenómenos naturales “Gamma” y “Delta”, el Gobierno del Estado colocó una serie de señalamientos en los puntos donde se han refugiado estos ejemplares y por donde se desplazan de manera natural.

Personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) realizó los trabajos de señalética en el Área Natural Protegida Estatal “Ciénagas y Manglares de la costa norte de Yucatán”, con el fin de prevenir posibles daños físicos, así como perturbaciones ante el avistamiento de colonias de flamencos en la zona de la entrada al puerto de Progreso.

Con mensajes que invitan a la gente a conducir a baja velocidad en caminos costeros, extremando la precaución y poniendo atención en todo el trayecto, esta acción se realizó para generar consciencia de la importancia de preservar el bienestar de esta y otras especies que vieron afectado su entorno.

Hay que señalar que los flamencos son emblemáticos de esta región del país y se le identifica de manera especial con nuestro estado, por lo que el Gobierno del Estado, a través de la SDS, hace un llamado a la población a respetar y no molestar a estas aves, ya que, si son perturbadas en su desplazamiento, les generan problemas de orientación y reflejo.

Entre las recomendaciones que emite la dependencia estatal se encuentra, guardar silencio, hacer movimientos lentos y no hacer ruidos con el claxon o gritar, ya que esto los perturba de manera directa. También, se convoca a no perseguirlos o ahuyentarlos porque son especies muy sensibles, a no alimentarlos pues su dieta se basa en crustáceos y a evitar auxiliarlos porque en lugar de ayudar se podría perjudicar al ejemplar.

Si observas alguna situación preocupante o algún ilícito relacionado con la especie da aviso de inmediato a las autoridades, en el municipio de Progreso, la Secretaría de Desarrollo Sustentable trabaja de manera coordinada con la policía ecológica de dicho municipio.

Si observas algún espécimen desorientada o alguna acción incorrecta, se puede reportar a las autoridades al celular 99 95 02 78 25 de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) o bien al 99 93 59 03 69 de la policía ecológica del municipio de Progreso.