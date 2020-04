Investigan en Progreso presunta toma clandestina en los ductos de Pemex

IZAMAL.– Como dispuso el Gobernador Mauricio Vila Dosal, este día inició la distribución casa por casa de los apoyos del Seguro de Desempleo, el cual está beneficiando a un total de 46,800 personas de todo el estado que perdieron su fuente de ingresos a causa de la contingencia por el Coronavirus, que no tienen empleo o trabajan por su cuenta.

En esta primera jornada, este apoyo fue entregado a los beneficiarios de los municipios de Tekax, Tzucacab, Peto, Oxkutzcab, Tixméhuac, Tadziuh, Ticul, Maní, Teabo, Cantamayec, Mama, Mayapán, Chumayel, Dzan, Chacsinkín, Akil, Progreso, Dzemul Hoctún, Izamal, Teya, Ixil, Telchac Puerto, Mocochá, Yaxkukul, Tixpéhual, Tepakán y Tekal de Venegas.

Por instrucciones de Vila Dosal, brigadas del Gobierno del Estado se encuentran recorriendo todo el territorio estatal para hacer llegar este apoyo que consiste en 2,500 pesos mensuales, durante abril y mayo, hasta los domicilios de los beneficiarios. El monto correspondiente al primer mes está siendo entregado desde este día y hasta el 24 de abril.

Hay que recordar que el 9 de abril pasado, Vila Dosal propuso a funcionarios del Gobierno Federal que por cada peso que el estado ponga a este programa, la Federación aporte otro más, de manera que se pueda pasar de casi 47 mil a 94 mil yucatecos beneficiados, solicitud que hasta la fecha no ha tenido respuesta.

No obstante, el Gobierno estatal ya comenzó con la distribución de esta ayuda económica, la cual se está realizando de forma gradual y por regiones, de manera que en próximos días se habrá logrado la cobertura de todo el estado.

Cabe mencionar, que el Seguro de Desempleo está destinado a jefes de familia que hayan perdido su empleo, que no tienen trabajos fijos o trabajen por su cuenta y estén siendo afectados económicamente por la emergencia sanitaria, a fin de que cuenten con un respaldo que les permita enfrentar este escenario.

El Seguro de Desempleo forma parte del Plan Estatal para Impulsar la Economía, los Empleos y la Salud de los Yucatecos, que impulsa el Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal para apoyar la economía de los yucatecos que se han visto afectados por la contingencia sanitaria. Este esquema cuenta con un presupuesto de $234 millones para ser repartido.

Directamente hasta su domicilio en el municipio de Izamal, Clarita de los Ángeles Mejía, recibió su apoyo económico, al contar con todos los requisitos necesarios para ser beneficiaria de este programa estatal.

La mujer de alrededor de 50 años de edad, que se dedica a las labores domésticas, lleva 5 semanas sin trabajo y, por lo tanto, sin ingresos para llevar a su hogar y los suyos, por lo que ha resentido las afectaciones económicas, como reducir su despensa e incluso esperar para poder comprar el medicamento de su hija con autismo.

“La hemos pasado muy duro porque mi labor es de esas en las que trabajas hoy y comes mañana, no es un trabajo fijo, ni una empresa que te dé siquiera el salario mínimo, nosotros estamos viviendo al día, si hoy trabajas, comes mañana, si no, no y yo tengo una niña con autismo y necesito comprar sus medicamentos”, señaló preocupada la madre de familia.

Sin embargo, lo que ella creía una lejana posibilidad se convirtió en una realidad, cuando la llegada del apoyo económico tocó a su puerta y con ello, la posibilidad de comprar lo necesario para su familia durante esta contingencia sanitaria.

“Cuando vi lo del Apoyo de Desempleo, dije ¿será que me inscribo o no? Pensé que, a lo mejor no me iba a tocar, pero siempre he dicho que no pierdo nada al intentar y cuando vi mi nombre en la lista, empecé a saltar de alegría de que sí estaba yo ahí”, relató entusiasmada, Clarita de los Ángeles.

La beneficiaria señaló que este apoyo representa un alivio para su familia y el dinero lo utilizará para comprar los medicamentos de su hija. Así como destacó la rapidez y el protocolo sanitario que el personal del Gobierno del Estado sigue para hacer llegar el apoyo.

“Fue muy rápido, pensé que iba a pasar como un mes para que luego nos entregara el apoyo, pero no, lo vi súper rápido. Además, está muy bien el equipo de protección que utilizan las personas que lo entregan porque así vamos a poder controlar la pandemia, como dice el Gobernador, si tomamos medidas y precauciones no vamos a saturar el hospital, nos va a dar de poco a poco y vamos a tener un mejor servicio de salud, por parte de los médicos, enfermeras y todos”, agregó.

Por último, Clarita de los Ángeles reconoció que el apoyo está llegando a las personas que verdaderamente lo necesitan pues, “entregándolo de casa en casa, el Gobernador realmente verá a quién le llega la ayuda y qué bueno que se está haciendo de esa forma, llegando ahora a quién verdaderamente lo necesita y no a terceras personas”.

En el mismo municipio de Izamal, la familia de Sergio Hernán Can Gil se vio aliviada por la entrega de este apoyo económico estatal. El hombre se dedica a la venta de antojitos regionales y se vio afectado por el paro de labores, señaló conmovido que había dejado de comprar lo necesario para su familia, por la difícil situación económica.

“Este dinero lo utilizaré para comprar lo necesario en víveres. Le doy gracias al Gobernador por no olvidarse de las familias que verdaderamente lo necesitan, que sigamos juntos como hermanos, como estado y como lo que somos, una familia en estos tiempos difíciles. Gracias de nuevo por apoyarnos y no olvidarnos y seguiremos adelante con lo que él disponga”, indicó Can Gil.

Agradecido con Vila Dosal por hacer llegar este beneficio económico hasta su hogar, el hombre reconoció que el apoyo esté llegando en el momento cuando más se necesita y, con seguridad y certeza de que lo reciben las manos adecuadas.

“Yo creo que las personas realmente estuvieron analizando e hicieron un buen trabajo y este apoyo está llegando a quienes verdaderamente lo necesitan, que perdieron sus empleos, que trabajan por su propia cuenta y de quienes dependen muchos de su familia y los están haciendo llegar a las personas correctas”, aseguró el jefe de familia.

Hay que recordar que, por instrucciones del Gobernador Mauricio Vila Dosal, se formó un comité ciudadano específico para el Seguro de Desempleo, integrado por rectores de universidades y representantes de la sociedad civil organizada, con el objetivo de auxiliar y apoyar el trabajo realizado por los funcionarios encargados de este proyecto.

En lo que corresponde a la entrega casa por casa del apoyo económico, las brigadas siguen los protocolos sanitarios correspondientes, como utilizar cubrebocas, guantes, caretas y guardando la sana distancia con los beneficiarios, para garantizar que lleguen a los yucatecos de la forma más sana y segura posible, y se complementa con los 4 paquetes de apoyos alimentarios que, durante estos dos meses, estarán llegando a cada hogar del interior del estado.

De esta manera, fue como Juan Nicolás Canul Dzul, oriundo de Izamal, recibió el efectivo para brindar un respiro a su esposa, dos hijos y su mamá, que dependen de él económicamente y que se han visto afectados, ya que lleva 15 días sin trabajar de taxista lo que los ha obligado a reducir no sólo las porciones de comida sino los propios alimentos.

“Ya no tenemos lo necesario, es muy difícil porque ya no estoy ganando lo que debería ganar y antes comíamos un poquito de carne, ahora ya no, ahora sólo frijoles y arroz, lo indispensable nada más”, indicó.

Sin embargo, así como miles más de yucatecos que están recibiendo su apoyo económico, hoy este padre de familia tiene la tranquilidad de que su familia contará con lo necesario en esta contingencia sanitaria.

“Escuché de otras personas que se abriría un apoyo del Gobierno del Estado para los desempleados y pensé que tendría oportunidad para conseguirlo y gracias a Dios, aquí está. Ya estoy un poco tranquilo porque ahora ya tengo para convivir con ellos tranquilamente sin estar pensando mucho en los faltantes que hemos padecido”, señaló Canul Dzul.

Vale la pena señalar que para este apoyo se le da preferencia a los jefes y jefas de familia, además de que tiene reglas de operación en las que se establece que sólo se entregará un apoyo por núcleo familiar y a personas que no reciban recursos de otro programa de transferencia de ninguno de los 3 órdenes de Gobierno.

También como uno de los criterios de selección de los beneficiarios, se tomó como referencia el porcentaje que representa la Población Económicamente Activa (PEA) de los municipios para hacer la distribución geográfica de los apoyos.

Como lo instruyó el Gobernador Mauricio Vila Dosal, la Comisión Ciudadana que vigila el cumplimiento de las reglas de operación de este seguro estatal, continúa la estricta supervisión y verificación para detectar casos de personas que, se hayan inscrito dolosamente alterando u ocultando información que le permitiera recibir el beneficio sin necesitarlo.

Por lo que, de comprobarse una postulación dolosa, el comité dará de baja de manera inmediata a quien no cumpla los requisitos y se reasignará el apoyo a otras personas que participaron en el proceso de solicitud y no pudieron recibir el beneficio.