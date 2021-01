Jéssica Saidén da la sorpresa: va con Morena por la alcaldía de Progreso

POR DIVERSOS ACUERDOS CUPULARES, LA EX PRIISTA SE PERFILA PARA SER LA ABANDERADA DE MORENA POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO / SON OCHO LOS ASPIRANTES AL CARGO, PERO SAIDÉN ES LA QUE SUENA CON MAYORES POSIBILIDADES DE SER NOMINADA



PROGRESO.– La carrera interna por la candidatura de Morena a la alcaldía de Progreso dio este miércoles un nuevo giro, luego de que se conociera la incorporación de la ex priista Jessica Saiden Quiroz, y quien de forma sorpresiva ahora se perfila para ser la abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional en este puerto.Hasta hace dos semanas, como informamos, eran cuatro los aspirantes de Morena a la alcaldía, pero hoy, ya son ocho los interesados.En fuentes del partido ha trascendido que será Jessica Saidén la abanderada, pues así los señalan numerosos rumores al interior de Morena.Jessica no había figurado previamente entre los aspirantes, pues estaba trabajando para el gobierno estatal como Asesora para la zona costera, sin embargo ahora se sabe que ya renunció y se ha metido con todo para conseguir la nominación morenista por la presidencia municipal.Hoy, por vez primera, Jessica Saidén se mostró junto con otros aspirantes a la alcaldía, quienes asistieron a una reunión informativa en el Comité Estatal de Morena, en la ciudad de Mérida.Saidén Quiroz fue la primera en difundir esta mañana en sus redes sociales las fotografías de la reunión, en la que también aparecen Juan Medina Rejón, ex funcionario Turquesa en la pasada administración de José Cortés; Martín Esaú Velazquez Sosa, sin trayectoria política, pero con capital económico e hijo del empresario pesquero Martín Velazquez; María Mercedes Arjona Euán, nuera del ex alcalde turquesa José Cortés; el doctor Raúl Alvarado Naal, veterano morenista y ex candidato de Morena en las pasadas elecciones; Martha Villanueva Heredia, conocida operadora del delegado federal Joaquín Díaz Mena y Carlos Macedonio León Zapata, actual comisario municipal de Chicxulub Puerto. En la foto no apareció el octavo interesado en la candidatura, el volquetero Francisco Javier Góngora Domani, actual líder sindical de Catem, organismo ligado a Morena.De todos los anteriores, el más veterano en el doctor Alvarado, quien pese a perder las elecciones, continuó con su trabajo a favor del partido para fortalecer la estructura de Morena en el municipio. Pese a su trabajo partidista, no ha recibido ningún cargo en el actual gobierno.

ACUERDOS CUPULARES…

En diversas fuentes morenistas ha trascendido que Jessica Saidén será la abanderada por la alcaldía de Progreso y que entre los demás aspirantes se buscaría a los candidatos a la diputación local por el IX Distrito y federal por el distrito 02, así ha trascendido al interior del propio partido.

Para muchos, la incorporación de Jessica Saidén en Morena resulta una sorpresa, pero para otros más enterados de su actividad política, es algo lógico, pues desde hace varios años viene operando en favor de diversos grupos vinculados con la Cuarta Transformación.

No es casualidad que desde hace más de dos años fuera activa partidaria del Movimiento Ambientalista Social por México (MasxMex), organismo que buscaba obtener un registro como partido político. En aquel entonces, Jessica Saidén fue la coordinadora de esa agrupación en Yucatán y realizó diversas actividades públicas acompañada de Nicolás Mollinedo Bastar, ex chofer del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.

De ese calibre son las relaciones de Jessica Saidén, quien se mueve en los ámbitos cupulares de Morena y que hoy se muestra como firme aspirante a la presidencia municipal de Progreso.

SU PASO EN OTROS PARTIDOS…

Jessica Saiden, quien es maestra en derecho, prácticamente ha desfilado en varios partidos políticos, aunque su mayor trayectoria la ha desempeñado en el PRI, donde su padre es miembro distinguido. Sin embargo, tras la derrota priista en el 2018, fue ratificado como titular de la SSP en reconocimiento a su trabajo que ha mantenido a Yucatán como uno de los estados más seguros de México. Hoy colabora de manera institucional con la administración panista.

En el año 2015, Saiden Quiroz fue candidata del PRI a la alcaldía de Progreso, siendo traicionada por los diferentes grupos priistas de este puerto, encabezados por María Ester Alonzo, Enrique Magadán, Porfirio Trejo Zozaya, Lila Rosa Frías, Carmen Ordaz Martínez y Jose Blanco Pajón, según denunció ella misma tras perder la elección.

Jessica, quien es hija del actual titular de Seguridad Pública de Yucatán, Luis Felipe Saidén Ojeda, está casada con Mauricio Zacarías Pardío, hijo del prominente empresario pesquero y veterano priista Juan Zacarías Dib, quien ya se encuentra retirado de la política.

Su esposo es primo del actual alcalde panista Julián Zacarías Curi, con quien hay un marcado distanciamiento a pesar de que al principio de la administración había mejores relaciones y logró colar a varios de sus colaboradores en el Ayuntamiento.



EXPERIENCIA EN CARGOS PÚBLICOS…

Ha sido Secretaría de Gestión Social en el PRI Estatal, Subdirectora de Desarrollo Social en el Ayuntamiento de Mérida y Subsecretaria de Prevención y Seguridad Pública del Gobierno del Estado.

También ha sido funcionaria federal, pues fue Delegada del Conafe en Yucatán y en el pasado proceso fue candidata a una diputación plurinominal por el Partido Verde Ecologista de México (Pvem).

Su última participación en el PRI fue en la campaña a la gubernatura de Mauricio Sahuí Rivero, en donde se mostró como activa partidaria del abanderado tricolor, pero en realidad operó a favor del gobernador Mauricio Vila Dosal, con quien guarda amistad.

Al día siguiente de la derrota de Mauricio Sahuí, Jessica Saidén publicó una foto de ella luciendo playera y gorra de campaña de Mauricio Vila, evidenciando su trabajo a favor del triunfo panista. En la actual administración, fue designada como asesora estatal para la zona costera.

LE NEGARON LA CANDIDATURA PANISTA…

En medio de la pandemia por Coronavirus, Jessica Saidén operó de forma notable en favor de las familias de Progreso, gestionando apoyos para la gente de escasos recursos a través de sus numerosas amistades, incluyendo prominentes empresarios quienes le donaban todo tipo de apoyos para entregar en este puerto.

Durante la pandemia, y a diferencia de lo ocurrido con otras figuras políticas de Progreso quienes se «guardaron» para no enfermarse, Jessica Saiden nunca se detuvo y continuó con la entrega de apoyos en este puerto y comisarías.

Debido a que formaba parte de la administración estatal panista, Jessica Saidén buscó infructuosamente la candidatura del PAN para la diputación por el IX Distrito, pero por diversos motivos, los líderes del partido blanquiazul le negaron la candidatura y decidió dejar el PAN. Como se sabe, el abanderado panista para el IX Distrito será el joven político progreseño Erik Rihani González y para el distrito 02 federal, sería Carmen Ordaz Martínez, quien dejó al PRI para incorporarse a la gestión panista como funcionaria de Sedesol.

Los enterados de la política señalan que Jessica no se quedó de brazos cruzados y se movió rápidamente para conseguir la nominación morenista con ayuda de sus contactos y amistades que hoy dirigen la 4T.

En sus redes sociales, la joven política ya se transformó al estilo morena y ya muestra colores guinda en sus fotografías y estados publicados.

Hoy, tras la reunión, publicó una foto con los demás aspirantes y el siguiente texto: «Iniciando el día con mucha actitud y sumando esfuerzos permanentes con amor hacia nuestra gente, transformar nuestro municipio de Progreso no es una gestión, es una obligación estoy segura que lo lograremos con el apoyo de todos uniendo esfuerzos y voluntades y así juntos ser un mejor Progreso. #progresoyucatan». (ProgresoHoy.com)