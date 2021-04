Jéssica Saidén dice que de llegar a la alcaldía no habrá influyentismo, compadrazgo ni nepotismo

ENTRE SUS PRIMERAS PROPUESTAS DE CAMPAÑA TAMBIÉN DICE QUE DARÁ EMPLEO A LOS PROGRESEÑOS Y QUE SOLO GENTE CAPACITADA OCUPARÁ LOS CARGOS PÚBLICOS

PROGRESO.– La candidata de Morena a la alcaldía de Progreso, Jessica Saiden Quiroz, presentó esta tarde sus primeros compromisos de campaña.

A través de sus redes sociales, señaló que no otorgará nuevos permisos para la venta de alcohol, que trabajará 13 horas al día, que dará trabajo a gente de Progreso, incluso en direcciones municipales del Ayuntamiento y que no buscará la reelección, entre otras cosas:

Hoy inicio con mucho ánimo y mucho entusiasmo, un nuevo reto. Soy una mujer que vive el presente, y que espera mucho del futuro, el pasado no es más que eso. Busco el cambio verdadero para Progreso, un cambio que se en favor de todos, un cambio que traiga equidad para nuestra gente reduciendo la desigualdad que vivimos hoy en día; es por eso que hoy, con el apoyo de la 4a transformación busco la alcaldía de nuestro municipio, y sé que con el apoyo de todos ustedes y de los liderazgos morenistas de Progreso lo vamos a lograr.

Estos son mis primeros compromisos para nuestros habitantes.

EMPLEO

En materia de empleo, a partir de este momento, queda abierta la recepción de documentos a través de mi página web www.jessicasaiden.com para todos aquellos que quieran participar en mi administración, desde empleo temporal hasta direcciones, con salarios dignos. No habrá influyentismo, compadrazgo ni nepotismo. Los cargos serán para los mejor preparados.

Hoy las obras en nuestro puerto las realizan empresas externas, las cuales no benefician a nuestra gente, ¡esto es terrible! Tienen mi palabra que, durante mi administración, las obras serán realizadas por gente de Progreso, aunque la licitación la haya ganado una empresa externa.

En nuestra administración se contará con la maquinaria necesaria para los trabajos requeridos, ya que tenemos la capacidad para llevarlos a cabo por personal del ayuntamiento, respetando la jornada laboral por ley.

APOYO A FAMILIAS EN SITUACION VULNERABLE

A partir del primer día de mi administración, el ayuntamiento condonará el pago del servicio de la recolecta de basura, en las comisarías y zonas vulnerables de nuestro puerto, exceptuando casas veraniegas “Estamos aquí para servir, no para servirnos”.

LICENCIAS DE VENTA DE ALCOHOL

El futuro de nuestros jóvenes está en nuestras manos, hoy tenemos más establecimientos con licencias de bebidas alcohólicas que escuelas. En nuestra administración no se otorgarán nuevas licencias para la venta de alcohol.

RESIDENCIA POR CONVICCIÓN

la vida me ha ligado desde siempre a este increíble puerto. A mis 39 años soy madre de 4 hermosos progreseños, vivo y seguiré viviendo aquí después de mi administración. Algunos se han servido del ayuntamiento para irse a vivir a Mérida, yo quiero servir, seguir viviendo aquí, que sigamos siendo amigos y poder caminar por nuestras calles, sabiendo que realicé un buen trabajo.

NO REELECCIÓN

Quien tiene total vocación de servicio a la población, no necesita de una reelección para terminar de cumplir sus compromisos. Tendremos un ayuntamiento de puertas abiertas el cual laborará los 365 días del año, en las que laboraré jornadas de 13 hrs. Me comprometo a no reelegirme.

¡TENGO LA FUERZA Y TENGO LA ESPERANZA, DE QUE JUNTOS TRANSFORMAREMOS PROGRESO!