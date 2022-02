José Ramón López dice que sí trabaja, pero no aclara cuánto gana para llevar una vida de lujos en Houston

LA ESPOSA CAROLYN ADAMS NIEGA EN UNA CARTA TENER RELACIÓN CON BAKER HUGHES

MÉXICO.– Sin dar detalles, José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró este domingo que sus ingresos provienen de su trabajo como abogado en la ciudad de Houston, Texas, lugar donde están localizadas las casonas en las que vivió y de las que dio cuenta el reportaje de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

“Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés“, afirmó López Beltrán en una carta difundida esta noche.

El hijo mayor de AMLO no detalló sus ingresos, asi como el Presidente hizo con el periodista Carlos Loret de Mola.

Por su parte, Carolyn Adams, nuera del presidente, afirmó en otra carta que aunque trabajó en México en el sector energético, “jamás tuve relación alguna con Baker Hughes ni ninguno de sus ejecutivos”.

En la misiva, dada a conocer la noche de este domingo, López Beltrán informó que obtuvo su visa de trabajo a partir de la relación laboral que mantiene con la empresa KEI Partners.

“En el año 2018, tomé la decisión seguir ejerciendo mi profesión de abogado, hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners, una empresa privada en Houston“, explicó el hijo del presidente.

Adams puntualizó en un comunicado que jamás ha tenido relación alguna con la empresa Baker Hughes. “Aunque en México trabajé en el sector energético, jamás tuve relación alguna con Baker Hughes ni ninguno de sus ejecutivos”, explicó.

Añadió que tienen “todas las pruebas y estamos dispuestos a entregarlas a las autoridades correspondientes, para que ellos cuando crean conveniente y oportuno puedan o no revelar públicamente la información”.

La respuesta del hijo del presidente López Obrador se da tras la publicación de la investigación de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) en la que se reveló que una de las casas en Houston en la que vivió José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, pertenecía a un exempleado de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex.

El pasado 27 de enero, en el programa de Loret Capítulo 69, Latinus y MCCI revelaron que López Beltrán ha vivido en los últimos años en dos casas en Texas, cada una con un valor de casi un millón de dólares.

La primera de esas casas pertenecía a Keith Schilling, quien en ese momento era un alto ejecutivo en Baker Hughes, empresa que tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex y que además, hoy vende compresores y turbinas para la nueva refinería de Dos Bocas.

Cabe destacar que la nuera del presidente López Obrador ha trabajado en los últimos años en empresas vinculadas con la industria petrolera. En México, estuvo en las rondas de la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto. En enero de 2018, Carolyn Adams celebró en sus redes sociales que la compañía Shell fue la ganadora de una zona de explotación petrolera. La misma empresa a la que el actual gobierno federal le compró la refinería Deer Park, ubicada en Houston.