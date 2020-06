Julián Zacarías comparece ante el Congreso para justificar préstamo de $36 MDP

PROGRESO.– El alcalde, Julián Zacarías Curi acudió ayer al Congreso del Estado para comparecer ante los diputados estatales y explicarles las razones por las cuales solicita un empréstito por 36 millones de pesos; recurso que de ser aprobado, contribuiría no sólo a la obra pública que tanto necesita el municipio y sus seis comisarias, también a generar empleos a los propios habitantes, quienes se han visto afectados por la actual pandemia por el COVID-19 y así reactivar la economía en Progreso.

La bienvenida al munícipe estuvo a cargo del presidente de la comisión permanente de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, el diputado Víctor Merari Sánchez Roca, en representación de los 9 integrantes de dicha comisión.

Al hacer uso de la palabra, el alcalde progreseño, indicó que se entregó previamente todos los documentos técnicos para formalizar su solicitud, para posteriormente explicar el estado general y financiero que guarda el municipio, no sin antes dar un contexto de lo que se ha hecho en Progreso en pro de los 68 mil habitantes así como de la población flotante, en medio de la contingencia sanitaria.

Explicó que se tuvo que hacer una restructuración del presupuesto y suspender programas sociales para redireccionar el recurso a programas emergentes por el COVID- 19, y enlistó la serie de gestiones que se han realizado con las empresas privadas para entregar a la población diversos apoyos alimentarios.

Tales como pescado, tortillas, carne de cerdo, pollo, pan, huevos, mercancías, vales de despensa, geles antibacteriales, cubre bocas, ambulancias y los trabajos para habilitar el antiguo Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) como albergue temporal, todo con un valor aproximado de 20 millones de pesos, esto durante los meses de marzo, abril y mayo.

En ese sentido, también dio un comparativo de los ingresos que dejó de percibir, dentro de esos mismos meses, pero correspondientes al 2019 y los mecanismos que se implementaron, tanto para la recaudación como para apoyar a los contribuyentes, tales como los estímulos fiscales, que aún tienen vigencia hasta este mes.

De igual modo de la cantidad de habitantes que alberga actualmente el puerto, que son cerca de 68 mil, y que en periodos de semana santa, vacaciones de verano y otras fechas de agenda tradicional, asciende a 220 mil habitantes; población flotante que también demanda servicios.

Zacarías Curi destacó que los cambios y mejoras que ha habido en Progreso a lo largo del año y medio de su administración “han sido posibles con honradez, gestión y trabajo coordinado con la iniciativa privada que quiere al puerto, que lo quiere ver crecer y que ha entendido la dinámica de trabajo; una inercia clara desde antes de la pandemia”, y mencionó que el presupuesto que recibe por infraestructura el Ayuntamiento de Progreso es de 24 millones de pesos para ejecutar durante todo el año.

Por lo que también aprovechó la oportunidad para recordar que no ha sido fácil hacer frente las necesidades de la ciudadanía, más aún si no cuenta con las retribuciones de diversas instancias federales como “la CFE, con la que se tiene un juicio porque no paga; con PEMEX que aunque está regularizándose, ya tiene una orden de clausura; con API, no ingresa nada por su actividad y tiene las calles deterioradas…”, situaciones que tuvo que mencionar el edil, para resaltar que el Ayuntamiento de Progreso ha trabajado a marchas forzadas a fin de dar el servicio a toda la población.

Por todo lo anterior, Zacarías Curi indicó que el financiamiento, de poco más de 36 millones 750 mil pesos, de ser aceptado, se emplearía en la repavimentación de calles así como en el mejoramiento de la Caleta y del campo deportivo Miguel Hidalgo, esto en la cabecera municipal.

Respecto a las comisarias, se invertiría en el mejoramiento del cementerio del puerto de Chelem y en la ampliación de la red eléctrica de la comisaría de San Ignacio. Asimismo en el mejoramiento de la red de agua potable, repavimentación de calles y la construcción del Sendero Jurásico en el puerto de Chicxulub; proyecto importante que contaría la historia de ese lugar.

En tanto que en el puerto de Chuburná, así como la subcomisaría de Paraíso y la comisaría de Flamboyanes, precisó que serán atendidas y beneficiadas con los recursos propios que se genere de ingreso.

Todo lo anterior, precisó el alcalde, se propone con el fin de crear un “círculo virtuoso” en la economía del municipio, ya que no sólo se realizarían obras públicas, también se estaría generando empleos para la gente local, es decir, carpinteros, albañiles, electricistas, plomeros, jardineros, por mencionar algunos, comprometiéndose a que dichas oportunidades realmente se destinen a los progreseños.

Y añadió que gracias a que el Ayuntamiento de Progreso tiene finanzas sanas, “actualmente el municipio únicamente tiene tres créditos pendientes; uno vence en cuatro meses y los otros dos en 20 meses aproximadamente, considerando la fecha en la que se apruebe este nuevo y se concluya el proceso de licitación que puede tardar algunos meses”, y adelantó que el empréstito, de ser aprobado estaría a un plan de 15 años.

Las diputadas y los diputados de distintas fracciones resaltaron la importancia de este ejercicio, el cual se lleva a cabo a fin de evitar poner en riesgo las futuras finanzas de un municipio, de igual forma se dieron la oportunidad de reconocer el trabajo que ha hecho el alcalde, expresando que los cambios son notorios, y resaltaron la claridad y responsabilidad con la que respondió las rondas de preguntas de los legisladores.

El edil concluyó destacando que “trabajando con orden, tengan la certeza que los recursos irán a donde se tenga que ir. Yo sólo vine a trabajar para sacar adelante a Progreso, e insisto no quería caer en créditos, pero estamos ante una emergencia de salud que nos alcanzó a todos. Hoy todo es diferente.”

Acompañaron al edil durante la comparecencia el Secretario de la Comuna, Alfredo Salazar Rojo; el Director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Luis Alberto Castro Naal, así como el Director de Finanzas y Tesorería, Emilio Góngora Ortegón.