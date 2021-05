Julián Zacarías Curi, candidato del PAN a la presidencia municipal de Progreso visita a trabajadores de congeladoras del poniente del puerto

“Históricamente logramos incluir a fileteras y deshuesadores a los programas de apoyo por el tema COVID-19 y de la veda, estamos a un 70 por ciento del censo y yo espero que para este año podamos llegar al cien por ciento, es un tema que no se había incluido nunca, pero se está gestionando para que las cosas sucedan”, refirió el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi, en una visita que hizo esta mañana a trabajadores de las congeladoras “Pescados y Mariscos del Caribe”, “Morales fishco”, “Dos tamales” y “Donzaro”.

Y es que como se recordará, en años anteriores este grupo de trabajadores no eran tomados en cuenta en programas estatales ni federales, aun cuando su labor también es fundamental en la exportación de pescados y mariscos a otras partes del país y del mundo.

Por lo que en su periodo como alcalde de Progreso, Zacarías Curi y tras varias gestiones con el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, logró incorporar a poco más del 70 por ciento de las personas que se dedican a deshuesar o filetear e incluso algunos pescadores en programas de apoyo durante la temporada de veda.

Sin olvidar que durante el inicio de la pandemia, el ahora candidato del PAN también gestionó con la iniciativa privada apoyo alimentario para ser entregado al personal de diversas plantas procesadoras de este puerto.

Durante la visita también estuvieron los empresarios Rudy Abad Cetina de Pescados y Mariscos del Caribe; Enrique Sánchez Sánchez, de la planta «Dos tamales»; Roberto Morales Galván de «Morales fishco» y «Donzaro», quienes agradecieron al candidato panista su respuesta a la invitación y lo alentaron a continuar con su compromiso a favor del sector pesquero.

Por todo lo anterior, Zacarías Curi agradeció el tiempo de las y los trabajadores para escucharlo y les reiteró que “el 2021 es el año de la consolidación de muchos proyectos que ya he anunciado: como el tema del viaducto, la ampliación del puerto, el material de carga que va a salir para el Tren Maya, la construcción el astillero más importante de Latinoamérica, por mencionar algunos”.

“Todo esto va a generar una movilidad en la ciudad y una dinámica económica dispersa, pues se generarán trabajos para pescadores, carpinteros, albañiles, pintores, plomeros, profesionistas, emprendedores, situación que la ciudad no tenía. Antes no teníamos una ciudad con una economía sana, estábamos prácticamente paralizados y no podíamos diversificar, todo eso es lo que viene para Progreso, y no se los estoy diciendo como promesa de campaña, se los estoy diciendo porque ya se avanzó, ya se gestionó y en el 2021, se va a ver”, resaltó.

Para concluir el abanderado expresó: “quiero que sepan que cuentan con un servidor. Hoy les quiero reconocer a todos ustedes ese carácter para poder sacar adelante a sus familias. Los invito a conocer al proyecto 3 de 3 de Acción Nacional, es decir a los tres candidatos del PAN en Progreso, a María del Carmen Ordaz Martínez por la diputación federal del distrito II y a Erik Rihani González por la diputación local del distrito IX, si vamos juntos, los tres tendremos el respaldo que Progreso necesita para que nos vaya mejor como ciudad”.