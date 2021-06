Julián Zacarías Curi, candidato del PAN alienta a habitantes de Chicxulub puerto a salir a votar este 6 de junio

PROGRESO.– “Este equipo está conformado por todos nosotros; juntos este domingo vamos a hacer historia. Agradezco a los ciudadanos que durante 54 días intensos de trabajo me abrieron las puertas de sus hogares: ustedes me acompañaron, me animaron y se sumaron a este proyecto, les aseguro que vamos a ir por más para Progreso”, aseveró ayer el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) por la presidencia municipal, Julián Zacarías Curi al recorrer de nueva cuenta el puerto de Chicxulub.

A pocos días de las elecciones, hombres y mujeres seguros de que el desarrollo de Progreso no debe detenerse, reafirmaron su apoyo, tanto a él como a quienes integran la fórmula 3 de 3 de Acción Nacional, es decir, también para el candidato a diputado local por el IX Distrito Erik Rihani González, quien se encontraba presente, asimismo para la candidata a diputada por el II Distrito Federal, María del Carmen Ordaz Martínez.

Además, durante su caminar, Zacarías Curi no dejó pasar la oportunidad para reiterarle a los habitantes de aquella comisaría porteña que dentro de sus proyectos de trabajo está construir un refugio pesquero, potencializar las propuestas turísticas para reactivar la economía, brindar más apoyos a emprendedores, reforzar la seguridad y los servicios públicos.

Asimismo, recordó que cuando era alcalde intervino la zona oriente de la comisaría con la repavimentación de más de 22 mil metros cuadrados de calles, además que rehabilitó más de 477 luminarias, y realizó las gestiones de una ambulancia para la comunidad, así como la renovación de la plaza y mercado municipal.

Por lo que agradeció a los vecinos que reconocieron dichos trabajos a favor de su comunidad, como María Rivero López, quien señaló: “cuando una persona tiene el interés de trabajar se nota, y es algo que hay que reconocerle a Julián Zacarías Curi, pues en todo momento siguió adelante cumpliendo su compromiso con los ciudadanos”.

Otro de los colonos, el señor Brandon Dzib, quien es trasportista, se acercó a los candidatos para expresarles su apoyo y reconocimiento por el avance que se ha dado en el municipio y en su comisaría.

“Se nota el cambio, pues en muchos años no veíamos el apoyo de nadie, pero con Julián podemos decir que sí nos ha ayudado y que lo seguirá haciendo, porque confiamos en él, pues ha demostrado que se puede contar con él, por eso estamos agradecidos”, dijo.

En su mensaje final, y acompañado de una de las principales personas que lo ha alentado, su esposa Alma Gutiérrez Novelo, el aspirante a la alcaldía de Progreso manifestó: “somos un equipo sólido y contundente, que daremos lo mejor de nosotros para el bienestar de los progreseños, por ello los invitó a ejercer su voto este 6 de junio por los candidatos de Acción Nacional, un voto que permita que Progreso siga avanzando, que siga mejorando, y que haya más beneficios para todos”.