Julián Zacarías Curi, listo para el debate del IEPAC esta noche

PROGRESO.— Luego que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) de Yucatán anunciara que del 11 al 20 de mayo coordinará 12 debates electorales a distancia entre aspirantes a alcaldías y diputaciones en el estado, a fin de promover el ejercicio del voto libre, informado y razonado de la ciudadanía, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) por la presidencia municipal de Progreso, Julián Zacarías Curi confirmó su participación en dicho ejercicio, el cual está programado para hoy jueves, a partir de las 9 de la noche.

En ese contexto, el abanderado panista agradeció el espacio que brinda el IEPAC para dar a conocer las propuestas de las y los candidatos, y en su caso, la oportunidad para que la ciudadanía conozca el plan de trabajo que desea continuar a fin de impulsar uno de los puertos más importantes de Yucatán.

Y es que los temas a desarrollar en el debate, para el caso de los Ayuntamientos, son Seguridad pública; Salud y emergencia sanitaria; Desarrollo social, economía y empleo; Educación y cultura; Agenda de género y grupos vulnerables; Sustentabilidad y medio ambiente; Servicios públicos y Gobierno digital, transparente y abierto.

Por lo que Zacarías Curi concluyó: “me siento tranquilo porque son temas que hemos atendido en su momento, sé qué nos falta por hacer y cómo podemos trabajarlo. Como lo he dicho, no prometeré algo que no pueda cumplir, y el debate me permitirá explicarle a la ciudadanía qué se ha gestionado y cuál es mi plan de trabajo, el cual siempre se ha basado en el orden, en la cercanía con la gente y en aspirar a mejores oportunidades para todos”.

Cabe resaltar que los debates electorales a distancia serán transmitidos por las cuentas en redes sociales de Facebook y YouTube IEPAC Yucatán, y para cada uno de estos ejercicios habrá dos moderadores.