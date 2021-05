Julián Zacarías denuncia a Lila Frías por difamarlo

EL CANDIDATO PANISTA SEÑALA QUE LA PRIISTA LO ACUSÓ DE GASTAR $10 MILLONES DE PESOS EN «GUERRA SUCIA» EN FACEBOOK SIN TENER PRUEBAS DE SUS DICHOS / LA EMPRESA FACEBOOK PUBLICÓ UN REPORTE, PERO ESA INFORMACIÓN NUNCA DETALLA QUE EL ALCALDE CON LICENCIA HAYA GASTADO ESA CANTIDAD EN «BOTS»

PROGRESO.– El candidato del PAN a la alcaldía de Progreso, Julián Zacarías Curi, interpuso esta tarde una denuncia contra su similar del PRI, Lila Frías Castillo, a quien acusó de hacer señalamientos difamatorios sobre su persona sin ninguna prueba o fundamento.

El abanderado panista detalló que la candidata del PRI hizo declaraciones a través de las redes sociales, a través de su página oficial de Facebook, en donde lo señala -sin fundamentos- de gastar $10 Millones de Pesos en supuestos perfiles falsos de esa red social para armar una supuesta «guerra sucia» contra la tricolor.

Esto ocurre tras las revelaciones de Facebook en donde la empresa reportó la detección y eliminación de 44 perfiles y 11 páginas vinculados a una agencia de publicidad denominada Sombrero Blanco, la cual tendría vínculos con Zacarías Curi, pues esta agencia ha prestado servicios al político progreseño.

Cabe señalar que el reporte de Facebook señala claramente que entre el perfil y páginas de la empresa eliminada, habían gastado de manera histórica 515,000 dólares a lo largo de su historia en la red social entre todos sus clientes. Facebook no señaló que Julián Zacarías haya gastado esa cantidad estratosférica como declaró la candidata del PRI en sus redes sociales, según se asienta en la denuncia.

(El informe de Facebook es público y puede leerlo en este link: https://about.fb.com/ltam/news/2021/05/informe-de-comportamiento-inautentico-coordinado-abril-2021/)

Zacarías Curi declaró ante la agencia del Ministerio Público en este puerto, que se tratan de afirmaciones sin sustento, pues carecen de pruebas y en ese sentido, se trata de difamación.

MENSAJE EN REDES SOCIALES…

Previamente, en la mañana, Zacarías Curi manifestó su postura por el caso Facebook-Sombrero Blanco:

Amigas y amigos Progreseños; es claro que los tramposos y aferrados al poder en Progreso son otros. El día de hoy, un miembro de mi equipo sufrió un ataque físico que afectó gravemente el patrimonio que con mucho trabajo y esfuerzo había logrado construir. Esto es un acto cobarde de quienes por más de 70 años sumieron a Progreso en el abandono. Y así lo quieren “recuperar”.

No caeremos en el juego sucio ante ataques cibernéticos y falsedades. Es por ello que interpondremos este día las denuncias correspondientes.

En las últimas semanas hemos sufrido diversos ataques cibernéticos hacia mis cuentas de redes sociales, de mis familiares y de mis colaboradores, intentando limitar nuestra campaña, extraer información y suplantar identidades. Han intentado intervenir los modems de nuestros hogares e incluso los teléfonos celulares.

No pierdan su tiempo, los votos se ganan en la calle, no en el anonimato tras un teclado. Es claro que tienen miedo y están buscando cualquier forma para desprestigiar y engañar a la gente pero no podrán, porque gracias al apoyo de los progreseños cada día estamos más fuertes y más unidos. Lo que hemos hecho por Progreso está a la vista de todos. Desde el día 1 hemos trabajado sin descanso por nuestro puerto y sus familias.

Somos muchos más los que queremos ver a Progreso crecer y seguir avanzando, y sin miedo lo demostraremos este 6 de junio.

#UnidosPorMásProgreso

