Julián Zacarías entrega pollo, pescado y huevo a familias de escasos recursos

PROGRESO.– El Director de Pesca del Ayuntamiento de Progreso, Roger Gómez Ortegón, informó que luego de las gestiones realizadas por el alcalde Julián Zacarías Curi, se logró incorporar a unos 600 pescadores más que no estaban incluidos en el Censo Pesquero Estatal, con el fin de que reciban los apoyos anunciados por el Gobernador Mauricio Vila Dosal en esta emergencia del Coronavirus Covid-19.

El funcionario municipal señaló que luego de una manifestación que realizaron pescadores en el parque principal, en donde externaron no haber sido incluidos en el Censo, el edil ocreció realizar las gestiones para incluirlos.

Tras recibir la autorización del gobierno estatal, se procedió a agregar a estos 600 pescadores quienes presentaron su registro el mismo lunes y martes pasados, indicó Gómez Ortegón.

Añadió que el Censo inicial agrupa a 3,886 pescadores de Progreso y sus comisarías, a quienes ahora se sumarpan estos nuevos 600 hombres de mar.

Indicó que aún hay gente que está llegando a registrarse, pero ya no es posible. Las autoridades de Pesca a nivel estatal ya cerraron los listados de forma definitiva para poder comenzar con el proceso de entrega de apoyos, de modo que ya no es posible aceptar más registros, ésto ya por órdenes superiores.

Añadió que espera que a principios de la próxima semana se inicie con la entrega de apoyos ofrecida por el gobierno estatal, que es de $2 mil pesos mensuales a cada pescador.

El recurso se entregará casa por casa, con base en el Censo Pesquero, dijo el funcionario.

ENTREGAN PESCADO EN SAN IGNACIO…

Por otra parte, Roger Gómez informó que con el apoyo de empresarios pesqueros, al igual que la semana pasada en la subcomisaría de Paraíso, hoy se efectuó la entrega de 1 tonelada de pescado entero (pargo, rubia, canane) y filete de Corvina, a familias de escasos recursos de la comisaría de Paraíso.

Recordó que estos apoyos son gestionados por el alcalde Julián Zacarías y otorgados con el apoyo del sector pesquero.

En total, dijo, se entregó 1 tonelada de pescado donado por los empresarios que conforman la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canaimpesca) y la Asociación de Exportadores (Exportamar), que encabeza su presidente, Enrique Sánchez Sánchez. (ProgresoHoy.com)