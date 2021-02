Julián Zacarías entrega sillas de ruedas a doce vecinos de Progreso

PROGRESO.– «No me queda más que agradecerles su confianza; por nuestra cuenta, continuaremos acercando los servicios y apoyos al resto de la población ”, indicó el alcalde Julián Zacarías Curi mientras entregaba ayer por la mañana sillas de ruedas a 12 beneficiarios.

Dicha entrega se realizó en las instalaciones del ex CENDI, donde se encuentra el DIF municipal; dependencia que se encarga de este tipo de apoyos, en ese sentido su titular, Magdalena Herrera Miranda, precisó que la entrega de hoy corresponde a las peticiones que le hicieron al alcalde durante las jornadas de atención que se han efectuado en las colonias de Progreso y las comisarías.

Uno de los beneficiarios de las comisarías es el señor Wilfrido Poot, de San Ignacio, quien desde hace 11 años comenzó con problemas en una de sus rodillas, y ahora ambas articulaciones le impiden moverse, “doy las gracias por la silla y que me hayan hablado del apoyo”, expresó.

Otra de las beneficiadas es la señora María de Lourdes García, quien resaltó que no tardó mucho la respuesta, por lo que agradeció al alcalde el apoyo, “padezco de descalcificación y la silla que uso me la tienen prestada. Agradezco que me entreguen una nueva. Que Dios les bendiga su apoyo”.

Finalmente, Herrera Miranda, indicó que aunado a estas entregas, la institución está retomando de manera gradual varios programas municipales que, por cuestiones de la actual pandemia, se habían dejado pausados para dar prioridad a otras asistencias.

“Ya estamos reactivando apoyos de pañal y leche para la primera infancia, así mismo despensas a familias vulnerables y a madres solteras. Es un esfuerzo que está haciendo el alcalde para que estos programas continúen, como la entrega de aparatos ortopédicos de esta mañana, la cual fue posible gracias a los recursos propios del Ayuntamiento”, concluyó la funcionaria municipal.