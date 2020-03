Julián Zacarías entregará despensas a población vulnerable de Progreso por la contingencia

TAMBIEN ANUNCIA DESCUENTOS EN LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y EN EL PAGO DE DERECHOS DE ABRIL A JUNIO

PROGRESO.– El día de hoy, el alcalde de progreso, Julián Zacarías Curi, anunció una serie de estímulos fiscales y apoyos directos a diversos sectores de la población, con el objetivo de ayudar a la economía de las familias y empresas progreseñas por la contingencia sanitaria del coronavirus Covid-19

El primer edil, apuntó que, en los últimos días, ha realizado una intensa labor de gestión con la iniciativa privada para concretar apoyos emergentes a la población que se está viendo afectada por el parón económico. En tal sentido, agradece la buena disposición de quienes han decidido sumarse a las acciones del ayuntamiento que encabeza para sobrellevar la contingencia de alcance mundial.

En el programa emergente, el presidente municipal establece ayudas al sector turístico, restaurantero y comercial y que consistirán en apoyos alimentarios (despensas) a la población afectada de este sector durante el mes de abril y mayo para ambulantes fijos y semifijos (marquesiteros, eloteros, venteros de papas, churros, algodoneros), artesanos, masajistas, meseros, cocineros, garroteros, lavaplatos, tianguistas, choferes, palaperos, etc.

Los apoyos anunciados por Zacarías Curi, se suman a los que brindó recientemente a trabajadoras de empresas pesqueras que se dedican al deshuese y al fileteo de especies marinas y que ahora se ven afectadas por la veda.

Por otra parte, el alcalde progreseño, anunció una serie de incentivos fiscales para la población como son: respecto al impuesto predial se otorgará un estímulo fiscal del 20 % sobre el impuesto causado en el año 2020, durante los meses de abril, mayo y junio, así como el 100 % de descuento en multas y recargos. Para personas jubiladas, pensionadas, que tengan algún tipo de discapacidad y de la tercera edad se otorgará el 50 % de descuento en el impuesto del 2020, en predios hasta con un valor catastral de $ 350 mil pesos, en los meses de abril, mayo y junio.

Con relación al impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) se ofrecerá un estímulo fiscal del 100 % de descuento en multas y recargos en los meses de abril, mayo y junio.

Por el cobro de derechos por otorgamiento de licencias de funcionamiento, se otorgará un estímulo fiscal del 20 % en el cobro de este derecho en los meses de abril, mayo y junio.

Así también, en el cobro de derechos de piso en locales, mercados y espacios públicos, se brindará un estímulo fiscal del 20 % en el cobro de este derecho en los meses señalados líneas arriba.

El presidente municipal, pidió a la población en general a seguir las redes oficiales del Gobierno del Estado y reconoció el excelente trabajo del ejecutivo estatal, Mauricio Vila Dosal, que ha propuesto al Congreso del Estado una serie de apoyos y estímulos que beneficiarán a todos los yucatecos.

Para finalizar, Julián Zacarías Curi, hace un llamado a la iniciativa privada de Progreso, a dueños de comercios, negocios y empresas establecidas en el municipio a solidarizarse con sus empleados y trabajadores, pues hoy más que nunca necesitan ayuda y, en justicia, no debieran dejarlos en el desamparo. “Es momento de solidarizarse y no soltar esas manos que siempre los han ayudado, hoy más que nunca necesitan esa mano las personas más vulnerables”. Además, agradece a quienes respondieron a su llamado de ayuda y solidaridad ya que, gracias a ellos, se podrán apoyar a cientos de habitantes. Pidió a la población estar atentos a través de las vías oficiales y confiar en que se está trabajando para traer más apoyos a la población para hacer frente a la contingencia: “La siguiente semana estaré trabajando en la logística para hacer llegar esos apoyos a la gente vulnerable, por lo que pido a la población que no se desesperen y que eviten aglomeraciones. El personal capacitado del ayuntamiento los va a contactar, por lo que hago un atento llamado a cuidarse y a quedarse en casa”.