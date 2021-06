Julián Zacarías hace historia como el primer alcalde reelecto de Progreso

GOBERNARÁ A LOS PROGRESEÑOS POR OTRO PERÍODO DE TRES AÑOS (2021-2024) TRAS CONFIRMARSE SU TRIUNFO ELECTORAL CON 9,183 VOTOS / EL PRÓXIMO CABILDO QUEDARÁ INTEGRADO, COMO INFORMAMOS, POR SIETE PANISTAS, 2 DEL PRI, 1 DE MORENA Y 1 DEL PES



PROGRESO.– Al concluir el cómputo de la elección municipal tras prolongada sesión que concluyó la tarde de este jueves 10 de junio, el Consejo Municipal Electoral del IEPAC confirmó el triunfo del panista Julián Zacarías Curi, quien obtuvo el triunfo con 9,183 votos.

En segundo sitio de la elección quedó la candidata del PRI, Lila Frías Castillo, con 6,137 votos, seguida de Morena con 5,709 sufragios y de Romario García Ramírez del PES, con 4,469 votos.

Los otros partidos quedaron de la siguiente forma: el PRD (cuyo candidato renunció a media campaña), tuvo 68 votos; Partido Verde, 159 votos; Movimiento Ciudadano, 758 votos; Nueva Alianza, 83 votos, RSP, 225 votos y Fuerza por México, 244 votos.

De acuerdo con el resultado oficial, hubo 711 votos nulos y 11 votos para candidatos no registrados.

PARTICIPÓ UN 58% DEL PADRÓN ELECTORAL…

En las elecciones del pasado domingo participaron 27,757 ciudadanos, lo que representa un 58.74% del padrón electoral de Progreso integrado por 47,246 electores.

Las cifras oficiales marcan una ligera variación en comparación con los resultados preliminares que publicamos en días pasados.

Con estos resultados se observa que Zacarías Curi obtuvo un 33.08% de la votación en Progreso, cifra considerada inferior al 44% que obtuvo en su triunfo del 2018.

Como informamos, Zacarías Curi solo perdió en 8 de 73 casillas instaladas para la elección de alcalde.

AYUNTAMIENTO CON 7 PANISTAS, 2 PRIISTAS, 1 MORENISTA Y 1 DEL PES…

En el caso de la conformación del próximo Ayuntamiento 2021-2024 que inicia en septiembre próximo, el Cabildo estará integrado por siete panistas de mayoría relativa y dos priistas, un morenista y uno del PES de representación proporcional. (Mira aqui cómo quedará integrado el próximo Ayuntamiento. La conformación queda igual pese a la variación de las cifras).

Con base en las cifras oficiales, la variación de votos fue mínima tras el recuento de 35 urnas que fueron abiertas para contar voto por voto, no hubo cambios en el resultado final, donde el panista se alzó con la victoria.



ENTREGA DE CONSTANCIA DE MAYORÍA…

El panista Julián Zacarías recibió su constancia a las 8 de la noche de hoy en el Consejo Municipal del IEPAC, luego de prolongada sesión iniciada ayer miércoles y que concluyó a las 9 am de este jueves, pero que se alargó hasta las 8 de la noche debido a que los representantes de los partidos perdedores prolongaron la sesión durante todo el día con claras intenciones de que no se le entregara la constancia a Zacarías Curi, alegando supuestas anomalías en el proceso. Usaron su derecho para comentar y quejarse durante varias rondas de la sesión hasta que las agotaron.

Incluso aprovecharon la presencia de los reporteros presentes en el Consejo, para convertir la sesión en una improvisada rueda de prensa, en donde expusieron sus alegatos de «fraude electoral».

El presidente del Consejo Municipal del IEPAC, Rodrigo Manzanilla, señaló que fueron bastante tolerantes con los representantes de partido y por ese motivo los dejaron expresarse y prolongaron la sesión, se la pasaron exponiendo supuestas anomalías, pero nunca presentaron ninguna queja ni impugnación por escrito. Esto a pesar de que varios candidatos perdedores advirtieron en redes sociales que impugnarían la elección, pero sus representantes no presentaron nada ante el Consejo. Además, a lo largo del día, gente ligada a partidos perdedores estuvieron difundiendo información falsa sobre supuestas investigaciones contra el candidato ganador y funcionarios municipales sobre supuestas investigaciones de la UIF y «robo de votos» con intención de confundir a los ciudadanos.

MOMENTO RÍSPIDO…

Hubo un momento ríspido tras finalizar la sesión del Consejo, luego de la impresión del acta circunstanciada y el pegado de la hoja de resultados oficiales.

Esto se debió por la presencia de un representante suplente de Morena que llegó al Consejo y comenzó a exigir que se añadieran diversas observaciones al acta, a lo cual el presidente consejero le señaló que ya no era posible.

Debido a que las exigencias del morenista subieron de tono, el presidente le explicó que su representante propietaria no hizo las citadas observaciones en tiempo y forma y ya no era posible añadir nada. Les advirtió que por instrucciones del Consejo General podrían firmar el acta o no, pues la sesión de cómputo ya había concluido y solo estaban obstaculizando la entrega del acta al ganador de la elección.

Ante la situación, los representantes de partidos perdedores pretendieron declarar nuevamente ante las cámaras de los reporteros presentes, pero los propios comunicadores les negaron la entrevista, pues les señalaron que era evidente que estaban obstaculizando la sesión.

Los representantes optaron por retirarse del lugar, y por fin se procedió a la entrega de la constancia de mayoría a Zacarías Curi. (ProgresoHoy.com)